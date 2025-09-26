Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Comerciantes del mercado Uniflor piden garantías tras denunciar que fueron atacados en medio de un desalojo

Comerciantes del mercado Uniflor informan que fueron atacado por hombres armados en medio de un desalojo
Comerciantes del mercado Uniflor informan que fueron atacado por hombres armados en medio de un desalojo
Ernesto Astonitas

por Ernesto Astonitas

·

Hace una semana este mercado sufrió otro ataque: según mencionan los propios comerciantes, les lanzaron objetos con fuego, lo que generó un incendio.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!
Lima
00:00 · 01:52

Los comerciantes del mercado Uniflor, en el distrito limeño del Rímac, piden garantías para su vida luego de que el último jueves más de 20 hombres llegaran a desalojarlos, según denunciaron, con armas de fuego, generando enfrentamientos que dejó a tres comerciantes heridos.

"Ellos comenzaron a agredirlos, y al no poder ganar, nos han sacado armas y comenzaron a disparar", declaró uno de los afectados a RPP.

En las imágenes captadas por las cámaras de seguridad del lugar, los hombres armados llegaron con chalecos negros con las iniciales del FBI.

"Yo estaba adentro y me tenía que tirar el suelo y he llamado al 105 y no sé si habrá venido porque las balas seguían. Queremos garantías, que la Policía nos apoye, porque no nos apoya, vienen a pedir la denuncia y no reciben la denuncia", declaró otra afectada.

Además, responsabilizaron a quienes señalan como los nuevos dueños del local. RPP intentó contactarse con una de las dueñas, pero sus allegados mencionaron que la mujer negó responsabilidad de lo ocurrido anoche.

De momento, los comerciantes han optado por atender solo a sus clientes conocidos ante el temor de que regresen estos hombres armados. 

Cabe recalcar que este mercado hace una semana sufrió otro ataque, ya que según mencionan los propios comerciantes les lanzaron objetos con fuego, lo que generó un incendio.

Te recomendamos

Informes RPP

El boom inmobiliario y el impacto en distritos de la capital

En Lima, el auge de grandes proyectos inmobiliarios en respuesta a la creciente demanda de vivienda genera preocupación entre los vecinos de distintos distritos de la capital quienes alertan sobre el eventual impacto en los servicios básicos, el tránsito y la infraestructura de sus barrios. Más detalles en el siguiente informe:
Informes RPP
Informes RPP
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Uniflor Rímac mercado de flores

RPP TV

En Vivo

Más sobre Policiales

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA