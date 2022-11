Paro de transportistas programado para mañana en Lima y Callao fue suspendido

David Mujica dio el anuncio | Fuente: Andina

David Mujica, vocero y asesor legal del gremio de transportistas de Lima y Callao, anunció en RPP que la paralización programada para mañana ha quedado suspendida.

"Se está levantando la paralización. Mañana al menos los gremios de transporte público que yo represento no están yendo al paro, independientemente de lo que es carga, ellos tienen otra plataforma de pedidos. Lo que es transporte público no está yendo al paro", expresó Mujica en La Rotativa del Aire Noche.

El Consejo Nacional de Transporte (Cotrap – Apoip) tenía establecido que este martes se daría un paro debido al incremento del precio de los combustibles

y por las demandas que el gobierno se niega a atender. Sin embargo, David Mujica explicó que el Ministerio de Transporte se ha comprometido a iniciar una mesa de diálogo.

"El miércoles lo que nos ha ofrecido el Ministerio de Transportes y Comunicaciones se va a iniciar una mesa de trabajo para ir solucionando estos problemas que no se han visto. No hay visos de solución", explicó.

El vocero de los transportistas señaló que un tema solucionado parcialmente es la salida de circulación de los vehículos por antiguedad, se les dio tres a cuatro meses, pero lamentó que no se haya dado el subsidio al combustible.

"Los economistas han señalado que la mejor salida para poder dar un subsidio al transporte público es buscar la reducción o eliminación de algunos impuestos. Otro

punto a tratar es el combate a la informalidad, no lo está haciendo la ATU y ya demostró que no tienen la capacidad para enfrentarla", sostuvo.



Por último, lamentó que desde el inicio del gobierno hayan pasado como cinco ministros sin que brinden una solución a los problemas que aquejan al sector.

"Esperemos que este miércoles haya soluciones y propuestas serias, lamentablemente hemos pasado ya por cinco ministros y no hemos tenido continuidad, no tenemos a lo que se comprometió un ministro o un viceministro, desafortunadamente cada uno cree que tienen la varita mágica para solucionarlo todo. El punto número uno es combatir la informalidad, el punto dos es intentar, y el gremio se está comprometiendo, a renovar el parque automotor, pero con reglas claras. Tiene que haber un sistema integrado de transporte, la ATU no lo ha podido hacer", manifestó Mujica.

Las demás del transporte interprovincial

Martín Ojeda, director del Consejo Nacional de Transportes, señaló a RPP el último fin de semana que son cuatro las demandas principales de su sector: el precio elevado de los combustibles, la demora en el Congreso para la aprobación del Proyecto de Ley de la Devolución del 70% del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), la devolución del precio de los peajes, y la labor del MTC "que le da prioridad al transporte ilegal, antes que proteger al transporte formal".

El dirigente indicó que su gremio espera que las autoridades pertinentes "tomen cartas en el asunto para dar solución a una problemática que afecta a todos los sectores de la sociedad”.