David Mujica, vocero del gremio de transporte público, anunció que se sumarán a la medida de fuerza | Fuente: Andina / referencial

Luego de que ayer, viernes, se suspendiera la mesa técnica de alto nivel entre el Ejecutivo y los representantes del gremio de transportistas de carga pesada, el paro convocado por ese sector, para este martes 22 de noviembre, continúa en pie.

Además, el día de hoy, los gremios de transporte público y transporte interprovincial anunciaron que se sumarán a dicha medida de fuerza, si es que no se logra llegar a algún acuerdo con el Ministerio de Transportes (MTC) respecto a una serie de demandas aplazadas.

"Más de 16 mil unidades acatarán el paro en Lima y Callao"

David Mujica, vocero y asesor legal de los gremios de transporte público de Lima y Callao, en diálogo con La Rotativa del Aire, señaló que, aproximadamente, 16 mil unidades de transporte acatarán el paro del próximo martes.

"Estamos hablando de, aproximadamente, 16 mil unidades que van a parar. Sumarnos al paro es una decisión ya tomada. Continuamos conversando con las bases y con otros gremios de transporte, pero, hasta la fecha, igual vamos al paro", sostuvo.

Esta decisión, según explicó, se debe a que el Gobierno no ha dado respuesta a una serie de demandas que han planteado previamente.

"La principal demanda es la modificación del cronograma de salida de los vehículos de transporte público por antigüedad. ¿Qué fue lo que pasó? El MTC, luego de las conversaciones, emitió un nuevo cronograma; pero, solamente, están dando un año más. Técnicamente, todos sabemos que, un año más, no significa nada", sostuvo.

Mujica indicó que su sector está pidiendo un plazo de 5 años, "por lo menos", para el retiro paulatino de las unidades antiguas. Además, señaló que el Ejecutivo debe contar con un plan de liquidación de dichos vehículos.

"No existe un plan de liquidación. Más o menos, serían 2 mil a 5 mil unidades de transporte público que van a salir del mercado; pero no hay un plan para que esas unidades no dejen de circular. Hay gente que va a continuar circulando y va a pasar a la “piratería” o la informalidad", advirtió el representante.

Asimismo, exigen que la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) cumpla con sus funciones respecto a garantizar un "verdadero" sistema integrado de transporte.

"Aun no existe un sistema integrado de transporte que una Lima y el Callao, pese a que la ATU lleva más de 3 años de funcionamiento, no ha hecho nada. Tampoco se ha hecho nada contra la informalidad", precisó.

Mujica señaló que su gremio esperará alguna respuesta del Gobierno y continuará con el diálogo al interior de las bases para evaluar la situación; sin embargo, subrayó que acatarán la paralización anunciada.

Paro indefinido de transporte interprovincial



Por otra parte, mediante un comunicado, el gremio de transporte terrestre interprovincial de pasajeros COTRAP-APOIP anunció que acatarán un paro indefinido desde el 22 de noviembre. Según sus representantes, la medida de fuerza responde a la poca atención que las autoridades del sector han mostrado hacia el pliego de reclamos presentado por las empresas agremiadas.

Martín Ojeda, director del Consejo Nacional de Transporte y gerente del referido gremio, señaló que 10 mil unidades de su sector tienen previsto suspender sus servicios.

“A partir del día 22 de noviembre, alrededor de diez mil unidades vehiculares de transporte suspenderán sus actividades. Esto complicaría aún más el traslado de personas a nivel nacional, pues se suma a los problemas que viene padeciendo el aeropuerto Jorge Chávez", sostuvo.

Ojeda señaló que son 4 las demandas principales de su sector: el precio elevado de los combustibles, la demora en el Congreso para la aprobación del Proyecto de Ley de la Devolución del 70% del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), la devolución del precio de los peajes, y la labor del MTC "que le da prioridad al transporte ilegal, antes que proteger al transporte formal".

El dirigente indicó que su gremio espera que las autoridades pertinentes "tomen cartas en el asunto para dar solución a una problemática que afecta a todos los sectores de la sociedad”.