Transportistas realizarán este viernes un apagado de motores simbólico tras nuevo atentado contra el gremio

Los representantes del transporte urbano pidieron que las autoridades asuman medidas efectivas para frenar la violencia
| Fuente: EFE
Jair Zevallos Morón

por Jair Zevallos Morón

·

Esta medida, que durará tres minutos, se da a modo de protesta, luego del reciente atentado contra una combi de transporte urbano en Lurín, así como una muestra de solidaridad con el joven Eduardo Ruiz, fallecido tras las manifestaciones del 15 de octubre.

Las empresas de transporte urbano de Lima y Callao, representadas por los conos norte, centro, este y sur, anunciaron que este viernes, 17 de octubre, realizarán un apagado de motores simbólico de tres minutos a las 12:00 p.m.

Esta medida se realizará como muestra de duelo por el atentado contra una combi de transporte urbano -ocurrido en el distrito de Lurín-, en el que murió el conductor de la unidad y otras tres personas resultaron heridas.

En un comunicado dirigido al presidente de la República, al Congreso, al Poder Judicial y a la opinión pública; las organizaciones también expresaron su solidaridad con la familia de Eduardo Ruiz, el joven fallecido tras las manifestaciones en el Centro de Lima el último miércoles 15 de octubre.

“Invocamos a que no se cometan más actos de violencia que el día 15 de octubre han provocado más de 100 heridos en la Policía, así como en la población civil”, señalaron.

Apoyo de la ciudadanía

Las empresas de transporte exhortaron a toda la ciudadanía a sumarse al acto de solidaridad “con cacerolazos o tocando las bocinas y apagando motores por tres minutos al mediodía”.

Finalmente, los representantes del transporte urbano pidieron que las autoridades asuman medidas efectivas para frenar la violencia y la inseguridad que afectan a la capital. “No aceptaremos más muertes y violencia en nuestra ciudad”, concluye el pronunciamiento.

Apagado de motores Transporte Público Extorsión Inseguridad ciudadana Lurín

