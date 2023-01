Las federaciones regionales se retiraron del campus de la UNI | Fuente: RPP Noticias

Los representantes de las federaciones regionales que se encontraban dentro del campus de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), desde el pasado 18 de enero, se retiraron la noche de ayer, domingo, de dicha casa de estudios.

Esto fue confirmado a RPP Noticias por dos agentes de seguridad, que se encontraban en las puertas de la universidad, quienes indicaron que el último delegado regional se retiró al promediar las 10:30 pm. Indicaron también que algunos se fueron en grupo, o contrataron vehículos para trasladarse a otros puntos del país.

Asimismo, los guardias indicaron que la infraestructura de la casa de estudios no registró ningún daño luego de que se marcharon los manifestantes.

Ante ello, durante las primeras horas de la mañana de hoy, el personal de seguridad procedió a retirar los carteles de las puertas con pedidos de donaciones de alimentos y artículos de primera necesidad destinados para los provenientes de las regiones. Sin embargo, algunas donaciones, como sacos de papas y botellas de agua, aún seguían en el lugar.

RPP también registró que, en cada puerta de acceso a la UNI, permanecen patrulleros de las comisarías del Rímac y San Martín de Porres.

Cabe resaltar que los representantes regionales llegaron a Lima para sumarse a las protestas contra el Gobierno y el Congreso.

Ministro del Interior descartó intervención de la UNI

El último sábado, horas después del ingreso policial a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) en el que se detuvo a 193 estudiantes y representantes regionales que se encontraban en el campus, se registró el despliegue de varias tanquetas militares en el perímetro de la UNI.

Ante ello, el ministro del Interior, Vicente Romero, en diálogo con RPP Noticias, descartó aquel día algún tipo de intervención en esta última casa de estudios.

"No hay ningún motivo para intervenir la UNI, así que las actividades siguen desarrollándose con total normalidad", sostuvo al respecto.

Asimismo, en declaraciones a Canal N, señaló que desconocía el motivo por el cual se habían desplegado dichos vehículos alrededor de la Universidad Nacional de Ingeniería.

"De ninguna manera, no hay ninguna intervención que esté planificada, ninguna. No me han dado información. Probablemente, las tanquetas estén ahí por un tema estratégico para apoyar a los policías que siguen las protestas sociales", refirió.

Rector de la UNI: En uso de su autonomía, la universidad puede acoger a los estudiantes que vienen a marchar

En entrevista con RPP, el rector de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), Pablo Alfonso López-Chau, se mostró de acuerdo con recibir en la casa de estudios a estudiantes de otras regiones del país que llegan a Lima para marchar contra el gobierno de Dina Boluarte y el Congreso.

"La política es el médico de una sociedad, escoge pros y contras y señalael vector. En ese pro y contra nosotros vimos que hay legítima protesta, que es un derecho constitucional, y que launiversidad tiene autonomía y en el uso de su autonomía puede rechazar las intervenciones de las Fuerzas Armadas.En el uso de su autonomía puede acoger a los débiles y los más débiles son los estudiantes que vienen a marchar,a protestar pacíficamente", señaló el pasado jueves.

No obstante, López-Chau aclaró que se ha impuesto condiciones para que los manifestantes puedan ser recibidos dentro de la universidad.

"La UNI solo recibe estudiantes para acobijarlos, para darles techo y, de repente, un pan. Eso es todo lo que hemos hecho y hemos puesto como condición que exista respeto, no violencia, no saqueos y no perturbar instituciones privadas", apuntó. "Cuando nosotros hemos bajado a saludar (a los estudiantes), hemos encontrado una aceptación silenciosa, nadie habló, pero el compotamiento interno es claro, hay un respeto a la casa", añadió.

En otro momento, la autoridad respondió a la Contraloría General por pedir explicaciones por albergar a manifestantes dentro del campus universitario.

"La UNI tiene 3 organismo autónomos: tiene un sindicato, una federación y una asociación de docentes. El pedido (para acoger manifestantes) fue hecho por la Federación de Estudiantes no para ceder, esa es una palabra excesiva, sino para dar hospitalidad", sostuvo.