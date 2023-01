No obstante, López-Chau aclaró que se ha impuesto condiciones para que los manifestantes puedan ser recibidos dentro de la universidad. "La UNI solo recibe estudiantes para acobijarlos, para darles techo y, de repente, un pan. Eso es todo lo que hemos hecho y hemos puesto como condición que exista respeto, no violencia, no saqueos y no perturbar instituciones privadas", apuntó. "Cuando nosotros hemos bajado a saludar (a los estudiantes), hemos encontrado una aceptación silenciosa, nadie habló, pero el compotamiento interno es claro, hay un respeto a la casa", añadió.