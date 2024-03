No todo fue alegría en Matute: decenas de hinchas no pudieron ingresar al estadio pese a tener entrada en mano

Lima "Han entrado solo dos personas de mi familia", dijo un hincha de la Selección Peruana

Hinchas de la Selección Peruana no pudieron ingresar al estadio pese a tener entrada en mano | Fuente: RPP

Decenas de hinchas de la Selección Peruana denunciaron que no pudieron ingresar anoche al Estadio Alejandro Villanueva; pese a tener sus entradas en mano para el partido amistoso Perú vs. Nicaragua.

A través de RPP, los aficionados aseguraron que compraron sus entradas en la boletería autorizada para el evento deportivo. Sin embargo, al llegar al estadio, con 40 minutos de anticipación al partido, se dieron con la sorpresa de que el aforo de las tribunas populares estaba completo.

Debido a esto, sostuvieron, se les comunicó que se les iba hacer ingresar por la puerta correspondiente a la Tribuna Oriente, pero al llegar al referido acceso, también les impiden el ingreso. Luego, a minutos de que inicie el Perú vs. Nicaragua, les cerraron la puerta sin mayor explicación.

"Hemos sido seis personas. Hacemos la fila para (Tribuna) Sur cerca a las 7:30 de la noche. Hemos hecho cola hasta las 8:00 p.m. y a esa hora cerraron las puertas. Me dijeron que vayamos para Oriente. Hemos hecho cola para Oriente y no hemos logrado entrar. Han entrado solo dos personas de mi familia, el que tenía un niño, lo cargó y lo dejaron pasar. Todos los demás no entraron. Simplemente me dijeron 'está lleno'", afirmó Martín, uno de los hinchas perjudicados.

Una historia similar lo vivió una familia que llegó desde Huaral para ver el partido amistoso de la Selección Peruana. Ninguno de los cinco integrantes pudo ingresar al Estadio de Alianza Lima.

Anoche, la Selección Peruana derrotó 2-0 a Nicaragua en un partido amistoso que marcó el debut de Jorge Fossati como seleccionador nacional. En el encuentro, también jugó su primer partido con la ‘Bicolor’ el lateral peruano-danés Oliver Sonne.