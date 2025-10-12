Plaza de Armas continúa cerrada y la Policía redobla la seguridad por manifestación en el Cercado de Lima

Las autoridades tomaron esta decisión luego de que el alcalde de Pataz llegara al Centro de Lima tras una larga caminata que inició desde su localidad. Negocios alrededor de la Plaza Mayor también se encuentran cerrados.

La Policía Nacional redobló este domingo las medidas de seguridad en el perímetro a la Plaza de Armas de Lima y cerraron el acceso a este lugar para el público en medio de las posibles movilizaciones que se anunciaron contra el gobierno de presidente José Jerí.

Un equipo de RPP recorrió el Cercado de Lima y constató que los ingresos a los jirones Carabaya, Junín, Callao y Jirón de la Unión permanecen cerrados por los efectivos. Esto justo cuando hoy el alcalde de Pataz, Aldo Carlos Mariño, llegó a la capital tras su marcha que inició desde dicha provincia liberteña hace 49 días.

El presidente José Jerí, al conocer de esta noticia, publicó un mensaje en su cuenta de X para convocar a la autoridad edil y conversar con él a fin de escuchar sus reclamos contra el Ejecutivo. Mariños aceptó el diálogo, por lo que al promediar las 5:00 p.m. entró a Palacio de Gobierno acompañado por ronderos.

Comerciantes que tienen negocios cerca a la Plaza Mayor tuvieron que cerrar obligatoriamente debido a que no se permite el ingreso de las personas.

Para este domingo 12 y el miércoles 15 de octubre se anunciaron las primeras marchas contra el gobierno de José Jerí convocados por colectivos sociales.

Los policías se encuentran por todos los alrededores de la Plaza Mayor. | Fuente: RPP/Jacqueline Meza