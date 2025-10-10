47 días caminando pero su objetivo de reunirse con Dina Boluarte ya no será posible: ¿qué pasará con la marcha de "sacrificio" del alcalde de Pataz?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El alcalde provincial de Pataz, Aldo Carlos Mariños, se pronunció tras la vacancia de la presidenta Dina Boluarte y aseguró que, pese a la salida de la mandataria, su movimiento ciudadano “no ha terminado” y continuará con las acciones previstas.

“Nada ha cambiado, solo han sacado a un maniquí. La lucha sigue”, indicó la autoridad en un mensaje difundido tras conocer la vacancia de Boluarte.

Carlos Mariños señaló que mantendrá la convocatoria para el domingo 12 de octubre en Lima, donde se tiene previsto exigir la instalación de una mesa de diálogo y la firma de un “pacto social por el respeto a la vida”.

Mariños sostuvo que la destitución de Boluarte “es apenas el primer resultado de la presión del pueblo”, pero remarcó que “si no encuentran respuestas claras, exigirá que se vayan todos”.

El alcalde de Pataz, que continúa en su marcha de más de mil kilómetros desde Tayabamba (Pataz) hacia la capital, reiteró su llamado a la población a movilizarse de manera pacífica.

“Vamos a Lima tal y como se planificó, nada ha cambiado. Tenemos que llegar pacíficamente, respetando el derecho de los demás, pero exigiendo que nunca más se traicione al pueblo”, señaló.

Asimismo, Mariños pidió al presidente José Jerí que “asuma su responsabilidad” y convoque a un diálogo nacional. “El nuevo presidente tendrá que instalar la mesa de diálogo y firmar el pacto social o, caso contrario, tendrán que irse todos”, afirmó.

El alcalde finalizó su mensaje dirigiéndose a los ministros salientes del Interior, Transportes y Comunicaciones, y Salud, a quienes responsabilizó por no atender las demandas de su provincia. “A Patáz lo atienden porque lo atienden, así de simple. Vamos con todo, pacíficamente”, concluyó.

Alcalde de Pataz inicia su recorrido en Lima

En las últimas horas Aldo Carlos Mariños ingresó con su marcha al distrito de Ancón en donde un grupo de personas lo recibieron y lo acompañan en su caminata.

La autoridad aseguró que el día domingo estará ingresando al centro de Lima en donde busca concretar su manifestación.