Presidente de Luz Ámbar cree que el Metropolitano también podría sufrir ataques: "La delincuencia se ha desbordado"

El presidente de la ONG Luz Ámbar, Luis Quispe Candia, se pronunció luego del reciente ataque a balazos a un bus de la Línea 201 del Corredor Rojo y afirmó que este hecho podría significar el inicio de extorsiones a la empresa operadora de este servicio.

El especialista no descartó que las organizaciones delictivas puedan apuntar a otros servicios de transporte como el Metropolitano.

"Claro, fácilmente, porque la delincuencia se ha desbordado. La delincuencia no guarda el mínimo respeto ni por la Policía ni por la ciudadanía ni por la vida. Para ellos es exactamente lo mismo, actúan realmente con impunidad", dijo en diálogo con Correo.

Quispe remarcó que la distribución de efectivos de la Policía Nacional en los buses de los corredores complementarios y unidades del Metropolitano implicaría un despliegue que podría requerir de hasta 3 000 agentes. "Es imposible", consideró.

Pese al ataque, señaló que paralizar el servicio de los corredores no sería una opción contemplada por el concesionario.

"Como empresa, ellos tienen la obligación de cuidar a los pasajeros, conductores y a sus operadores. No necesariamente recurriendo a policías en cada bus, porque si se otorga ese derecho, también lo reclamaría el Metropolitano y las otras empresas de transporte", precisó.

En ese sentido, sostuvo que los operadores del transporte público deberían contratar seguridad privada "si está a su alcance".

"Aun así, igualmente ese servicio no va a ser tan eficaz porque es exactamente como tener un vigilante en la puerta de un banco. Con vigilante y todo, se cometen asaltos a los bancos. No es ninguna garantía. Podría ser disuasiva, pero no es la solución", apuntó.

Para combatir el aumento de la criminalidad en el transporte, aseguró que los estados de emergencia implementados por el Gobierno "no han cambiado absolutamente nada" y destacó la importancia de instalar cámaras de seguridad con reconocimiento facial en Lima, como ocurre en otras capitales de la región.

"Santiago, Bogotá, otras ciudades, ya las implementaron. Lo que tenemos son cámaras de los vecinos, que registran cuando ya un hecho está consumado. No se necesita más policías. Se necesita cámaras con tecnología de reconocimiento facial", comentó.