Alcalde de Punta Negra advierte de posible bloqueo de vías ante retraso en labores de descolmatación en la quebrada Cruz de Hueso

Lima Punta Negra: alcalde advierte de posible bloqueo de vías ante retraso en labores de descolmatación en la quebrada Cruz de Hueso

El alcalde de Punta Negra, Eulogio Huyhua, advirtió que la población podría bloquear la Panamericana Sur en caso el gobierno central siga sin iniciar los trabajos de descolmatación de la quebrada Cruz de Hueso. Según el burgomaestre, el Ministerio de Vivienda no ha cumplido con lo aprobado.

"Quieren cerrar la Panamericana Sur porque están preocupados. Los vecinos, los dirigentes, lo que quieren ya es el pronunciamiento de la ministra, de la presidenta porque el presupuesto está ahí. Si lo van a hacer o no es porque los vecinos no aguantan más, no pueden esperar", expresó en 'La Rotativa del Aire Domingo' de RPP.

Huyhua señaló que hace dos meses se aprobó, por intermedio del Ministerio de Vivienda, la descolmatación de 1.8 kilómetros en la quebrada Cruz de Hueso ante posibles lluvias en la zona, pero los trabajos no han iniciado y las autoridades siguen sin dar explicaciones pese a que ya estaba el presupuesto definido.

"El equipo técnico de Mi Vivienda que vino el pasado 2 de diciembre, donde estuvimos con todos los dirigentes de la zona, nos indicaron que era (un presupuesto) un aproximado de 726 mil soles", indicó la autoridad edil.

El burgomaestre señaló que no se comunican con él desde el 7 de diciembre. Además, contó que ya tenían previsto una ceremonia donde se iba iniciar el trabajo.

"En la ceremonia supuestamente nos iba a visitar el viceministro y hasta se comprometió que vendría la ministra. Nosotros

esperamos con todos los vecinos y dirigentes, pero nunca nos llamaron, nunca se comunicaron", manifestó.

Piden ayuda a través del Rotafono

John Rodríguez Soto, un vecino de Punta Negra, se comunicó con el Rotafono de RPP Noticias para pedir ayuda pues los trabajos de descolmatación no inician y temen que la quebrada Cruz de Hueso se active en cualquier momento.

En marzo de este año un huaico, producto de las constantes lluvias, se registró en Punta Negra y afectó a todo el distrito. El agua y lodo ingresaron a varias viviendas, las cuales se vieron seriamente afectadas. Los vecinos sacaron el agua con baldes y el municipio utilizó maquinaria pesada para retirar todos los residuos.

Los vecinos desean que este episodio vivido a inicios del 2023 no se repita el próximo año, por ello hicieron un plantón a manera de protesta contra el gobierno central.