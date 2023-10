Representante de Ollas Comunes señala que Rafael López Aliaga no se reúne con ellos: "Si hacemos alguna queja es para que recapaciten"

Lima Rafael López Aliaga: Representante de Ollas Comunes critica al alcalde por no reunirse con ellos

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, se habría negado a recibir a los miembros de Ollas Comunes para hablar sobre la reducción de los productos que deberían entregar en las canastas básicas. Así lo señaló Fortunata Palomino, representante de esta agrupación.

"Nosotros hemos solicitado una reunión, no para discutir ni pelear. Para trabajar en conjunto y escuche lo que planteamos. Cuando (López Aliaga) juró en el cargo nos invitó, pero ahora, tras la denuncia del domingo, nos ha bloqueado en las redes sociales del Municipio de Lima. Si hacemos alguna queja es para que ellos recapaciten y vean en qué están fallando", sostuvo en el programa 'Conexión' de RPP Noticias.

Fortunata Palomino se reafirmó en la acusación contra la Municipalidad de Lima de no estar entregando todos los productos que debería contener la canasta básica para las ollas comunes como lo hacía el Midis. Ella sostuvo que desde setiembre ya no dan conserva de caballa y lo reemplazan por huevo. Tampoco reciben leche y para noviembre no saben lo que van a recibir.

"En agosto nos dieron una canasta que contenía nueve productos, en setiembre nos dieron doce productos que contenía arroz, aceite, hojuelas de avena, después huevo, azúcar, fideos, quinua y lentejas. Para octubre nos quitaron la leche sin comunicarnos", aseguró.

Palomino señaló que siempre se enteran de los productos que faltan el mismo día que les entregan la canasta. En ese sentido, precisó que este mes recibieron doce insumos, pero no había conserva de pescado.

Falta de insumos

La Municipalidad de Lima estaría entregando menos alimentos a las dos mil ollas comunes en la capital de los que son declarados en los documentos. Así lo reveló este domingo el programa 'Punto Final'.

El dominical señaló que la comuna capitalina se ha convertido en el único administrador desde agosto pasado al sustituir al Midis, con un presupuesto de aproximadamente 80 millones de soles hasta diciembre. Sin embargo, los beneficiarios de este servicio expresaron su malestar por la carencia de insumos.



“Esto nos entregaban con el ministerio de inclusión social, ahora recibimos esto con la Municipalidad de Lima ¿Dónde están las conservas?”, reclamó Jessica Burga, de la olla común de Huaycán. Esos productos figuran en la lista de productos de la Municipalidad de Lima, pero no lo entregan.

Isabel Ayala, funcionaria de Desarrollo Social de la Municipalidad de Lima, justificó en el reportaje que esta falta de conservas en las ollas comunes es debido a los efectos del Fenómeno del Niño.



“Hace falta la otra parte de la historia y las ollas comunes lo saben. Nosotros días antes del reparto la empresa (Agro Imperio) ingresa formalmente a mesa de partes el primer documento donde indica que por el Fenómeno del Niño que no va a poder repartir un enlatado, luego ingresa otro documento, dos días antes donde dice que no va repartir el enlatado de caballa también por el tema del fenómeno del Niño. Como es un contrato anual, la compañía atiende según lo que requiera el área usuaria. Nosotros ya no podíamos requerir caballa y le comunicamos al Midis”, señaló.