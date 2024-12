Alcalde de Lima sobre situación en Mesa Redonda: "Tampoco me pidan que agarre a palazos al ambulante"

El burgomaestre capitalino señaló que el aumento del comercio ambulatorio en dicha zona se debe al incremento de la pobreza y aseguró que hay iniciativas en su gestión para formalizarlos.

Rafael López Aliaga, alcalde de Lima, se pronunció este lunes con respecto al incremento de ambulantes en Mesa Redonda en esta época de fiestas navideñas. En ese sentido, aseveró que la solución no sería "agarrar a palazos" a los comerciantes para retirarlos en dicho emporio comercial.

"En Mesa Redonda tenemos una herencia maldita de estos gobiernos tipo Castillo, Vizcarra, Sagasti. Hay mucha gente que ha caído en la pobreza, la pobreza extrema ha subido al techo, volvimos a cifras de hace 20 años, tampoco me pidan que agarre a palazos al ambulante. Tengo que ver la realidad de esta gente", manifestó en el programa 'Prueba de Fuego' de RPP.

López Aliaga señaló que como planes para solucionar la informalidad en Mesa Redonda es organizar proyectos como 'Huerta Encontrada' en jirón Amazonas, donde aseguró que los ambulantes podrán vender sus productos de manera ordenada.

"Invito al ambulante que vaya a la Huerta Encontrada, que está en jirón Amazonas, donde hay espacios adecuados para la venta ambulante. Yo iré el 14 de diciembre porque tiene toda la seguridad, allí pueden entrar hasta 7 mil comerciantes. Otra manera que hemos empleado es darle trabajo formal, tenemos ferias laborales, de estos cinco mil empadronados el año pasado, más o menos dos mil tomaron un empleo formal", indicó.

Ponen rejas en Mesa Redonda

Personal de Fiscalización de la Municipalidad de Lima instaló la madrugada del viernes 29 de noviembre rejas para cerrar 15 accesos, peatonales y vehiculares, en todo el perímetro de Mesa Redonda.

Mariela Falla, gerente de Fiscalización en la MML, manifestó a los medios de comunicación que esta medida la tomaron para frenar el caos que generan ambulantes y estibadores en el emporio comercial durante la campaña navideña.

Esta medida fue cuestionada por los mismos comerciantes que laboran en la zona pues consideran que solo obstruyen el tránsito.

"No puedo entrar con mi carro para descargar porque ahora me mandan hasta jirón Cusco. Esto es solamente para la finta, como se dice. La verdad no estoy deacuerdo. Imagínate un sismo, super fuerte, la gente sale y se pisan. Ahí aprovechan el saqueo", dijo una comerciante a RPP.