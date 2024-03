Realizan marcha por el agua y contra la privatización de Sedapal

Lima Inicia marcha por el agua y la vida en contra de la privatización de Sedapal

La marcha inició en el Centro de Lima y tiene como fin llegar a la sede del Ministerio de Vivienda, ubicada en San Isidro. | Fuente: RPP

Los integrantes del Sindicato Único de Trabajadores de Sedapal (Sutesal) encabezan una movilización este viernes, 22 de marzo, fecha en que se conmemora el Día Mundial del Agua, para manifestarse en contra de la presunta privatización de la entidad encargada de la administración del servicio en la capital.

La marcha inició en el Centro de Lima y tiene como fin llegar a la sede del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MCVS), ubicada en San Isidro. Por el momento, la protesta ha cerrado un carril de la avenida Arequipa.

Luisa Eyzaguirre, secretaria general de Sutesal, manifestó que el objetivo de la marcha es la derogación del decreto legislativo 1620, el cual calificó como “totalmente lesivo” a los intereses de la población, pues “desconoce” el derecho humano de acceso al agua.

“Se privatiza a través de concesiones, asociaciones públicas-privadas, hasta por 25 años, de todas las empresas de agua a nivel nacional, pero también incluye a las fuentes del agua, porque la ministra de Vivienda ha reconocido que sí se va a concesionar Sedapal, las empresas de agua y las fuentes hace dos días, lo ha reconocido a través de un medio”, manifestó en diálogo para RPP.

Eyzaguirre agregó que se vienen siguiendo “intereses mercantilistas”, por lo que el sindicato, con la manifestación, busca “preservar” el derecho de acceso al agua.

“El agua no es una mercancía, es un derecho y como tal se debe preservar, reconocer el derecho que la gente tenga el acceso a las instalaciones de agua y desagüe, de la población, esta actividad ya no la hace Sedapal, la hace el ministerio desde el 2017 y no se viene realizando", refirió.

Pronunciamiento de Sedapal

Sobre la movilización, Sedapal descartó “algún indicio de condicionamiento a la población vulnerable”, quienes son beneficiadas con la entrega de agua gratuita a través de sus camiones cisterna.

Asimismo, aclararon que vienen desarrollando sus actividades de prestación del servicio de agua y alcantarillado “con total normalidad” para la población de Lima y Callao.

“Ningún proyecto que se encuentra en ejecución, va a ser paralizado. (Sedapal) expresa su compromiso de continuar sus labores para garantizar el suministro y distribución de agua potable a la población”, precisó la empresa estatal.