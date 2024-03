Historias por el Día Mundial del Agua [INFORME]

Para esta fecha, RPP recorre el país para mostrar historias de peruanos con diversos problemas relacionados con el agua. En Piura, por ejemplo; más de 300 familias del asentamiento humano Villa Sol, en el distrito de Castilla, no cuentan con redes de agua potable en sus viviendas en un lugar que en verano promedia 36 grados.

"Esto es inhumano"

"Compramos demasiado cara el agua, a 20 soles cada tanque de agua. No tenemos alcantarillado, tenemos solamente silos que están que se rebotan ahí. Queremos el apoyo de las autoridades que por favor se hagan presentes aquí en los asentamientos humanos que más lo necesitamos y que vengan a vernos cómo estamos", cuenta la vecina Sebastiana Huamán.

Según la vecina piurana, los vecinos tienen que irse a la parte baja para obtener agua. En el sur del país, en Arequipa, también sufrió: más de 800 mil personas se quedaron sin agua potable por más de una semana en durante febrero, debido a un corte casi por la suspensión de tratamiento en las plantas La Tomilla y Miguel de la Cuba. La empresa Sedapar tuvo que cerrar las tomas por los huaicos.

La empresa no respondió a tiempo y por eso, los vecinos protestaron, como Leila Aguilar, quien vive en Socabaya, el distrito más afectado por la baja presión y donde el agua demoró en llegar.

"Me sorprende un poco que no haya técnicamente una respuesta y que no haya una solución técnica. Esto es inhumano: nueve días sin agua; sin agua para los baños, sin agua para los servicios; para tomar agua; en las casas; sin contar los adultos mayores que están dentro de las casas y que no pueden salir a recoger agua cuatro o cinco cuadras. Es un abuso", dice Leila Aguilar.

Sequías



Pero el problema del agua no solo tiene que ver con el consumo de las personas. En Puno, los lancheros que hacen paseos turísticos en el lago Titicaca sufrieron por el descenso del nivel de esas aguas, debido a la falta de lluvias en la sierra sur el año pasado e inicios de este año. Pero ahora, el nivel del agua ha subido 53 centímetros y las embarcaciones ya pueden operar con normalidad, según Héctor Suaña, lanchero de las islas de los Uros.

"Con este aumento, crecimiento del lago, de lo que antes era seco, ahora ya un poquito ha aumentado a 30 o 40 centímetros, con lo cual, tenemos espacio para fondear o para guardar nuestras embarcaciones. La totora es principal, primordial materia prima para mantener las embarcaciones de totora y también las islas flotantes. Sin tener totora no se puede mantener", indica Héctor Suaña.

Agua contaminada



En Lambayeque, el agua da miedo. Desde el 2018, los pobladores de diversos caseríos del distrito de Mórrope, consumen agua contaminada con metales pesados, básicamente arsénico y plomo, según detectaron las autoridades sanitarias. Les entregaron filtros purificadores, pero estos solo duraron tres meses y el problema sigue, según Bertha Rojas, presidenta de la Asociación Mujeres Unidas, y vecina del caserío San Isabel de Mórrope.

"Tengo mis dos hijos que salieron con alto nivel en arsénico. Ya hace más de dos años que nos dieron el resultado, y hasta la fecha ellos no han tenido ningún tratamiento, nada. Cada mes tenía que estar yéndome al puesto de salud, llevándolo, para que le pongan medicina, ampolla. La doctora me decía: 'señora, no le des el agua'. Yo he dejado de darle hace dos meses el agua y hasta ahorita ya mi hijo ya no se enferma", expresa Bertha Rojas.

Ochenta menores reciben atención integral en el hospital Regional por tener metales pesados en la sangre. El propio gerente regional de salud de Lambayeque, Percy Díaz Morón, ha dicho que hay 57 caseríos y centros poblados de 10 distritos donde la población consume agua contaminada.

De acuerdo al Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (Ceplan), dentro de siete años, el 58 % de la población peruana vivirá en zonas con escasez de agua debido a la crisis global que afecta el sector. El Día Mundial del Agua es para reflexionar.