Renzo Reggiardo descarta cobro de peajes mientras no hayan vías alternas

Tras el fin de la concesión de las dos vías panamericanas (Sur y Norte) que estaban a cargo de Rutas de Lima SAC, el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, reiteró este domingo la decisión de no retomar el cobro de peajes en el futuro inmediato, y señaló que la activación de este pago dependerá de la habilitación de vías alternas.

En entrevista con el dominical Panorama, el burgomaestre limeño enfatizó que mientras esa condición no se dé, es "imposible recurrir a esta vía del cobro del peaje".

"Nosotros hemos tomado la decisión, y yo en lo particular de no cobrar peajes en tanto podamos contar, por ejemplo, con las vías alternas para poder poner en concesión, si fuera el caso, esta vía importante de nuestra ciudad capital", dijo la autoridad municipal.

La suspensión del cobro afecta a ocho garitas, incluyendo Chillón en la Panamericana Norte y Villa, Huaylas, Conchán, Puente Arica, San Pedro, Quebrada Seca y Punta Negra en la Sur.

Respecto a la preocupación sobre el financiamiento para el mantenimiento de las vías tras suspenderse el pago en las mencionadas garitas, Reggiardo aseguró que la MML cuenta con el presupuesto necesario para ello.

"Lo tenemos absolutamente presupuestado. Eso es un tema que yo quiero darle confianza y tranquilidad a la población", dijo.

Al respecto, el alcalde cuestionó los costos reportados por la concesionaria, estimados en 25 millones de soles para el mantenimiento mensual de las vías, y afirmó que la MML puede gestionarlos por un tercio de ese monto, alrededor de 6 a 8 millones.

Las declaraciones de Reggiardo contrastan con las expresadas por la regidora Roxana Rocha, del mismo partido del alcalde, quien en Canal N mencionó que en abril próximo se iniciarían estudios técnico para evaluar un posible reinicio del cobro de peajes.

Reggiardo indicó que la municipalidad tiene previsto cubrir servicios esenciales como la limpieza de residuos sólidos, la atención de emergencias ante cualquier accidente, el monitoreo constante de las más de 50 cámaras, y el manejo de áreas verdes y del tráfico.

Estado de la infraestructura

Tras tomar el control de las vías, la MML reportó haber encontrado las casetas de peajes y la infraestructura en condiciones precarias.

Entre otros hallazgos, el alcalde detalló que se ha encontrado el data center, donde se almacena toda la información de los incidentes, sin credenciales. De acuerdo con Reggiardo, esto es sospechoso, puesto que ahí podría haber información respecto a la recaudación.



Además, reportó que en la central de monitoreo tampoco hay contraseñas para poder tener acceso al sistema, aunque aseguró que la MML está visualizando de forma manual 51 cámaras operativas.

El alcalde señaló que también se encontraron en los almacenes "vehículos y oficinas en pésimo estado", cables completamente desordenados, y extintores vencidos.

Reggiardo aseguró que ya se ha ido corrigiendo y se han ido haciendo las limpiezas, y ya la vía está bastante mejor de lo que la encontraron en el momento que la MML tomó el control.

Vía Expresa Sur



Respecto a otros proyectos de infraestructura, el alcalde actualizó el estado de la Vía Expresa Sur, señalando que el primer tramo (5 km, desde la avenida República de Panamá hasta la Panamericana Sur, con una ejecución de 53 millones de soles) está al 95 % de culminación.



Reggiardo informó que la entrega de infraestructura se dará en fases: los puentes peatonales, que son aéreos y no impedirán ni limitarán la libre circulación, serán entregados en febrero, y dos puentes vehiculares cerca del mes de julio. La tercera etapa, que incluye la entrega del intercambio y el viaducto de la Panamericana Sur (con un costo de 195 millones), está proyectada para el siguiente año.