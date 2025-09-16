Rímac: dos comerciantes resultaron heridos al intentar evitar que sus puestos sean clausurados en el mercado Uniflor

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Al lugar de los hechos llegó un importante contingente policial que se mantiene tanto en el interior como en los alrededores del mercado. | Fuente: RPP

Dos comerciantes del mercado de flores Uniflor, ubicado en el jirón Ramón Espinoza, en el distrito limeño del Rímac, resultaron con golpes tras enfrentarse a la Policía para evitar que sus puestos fueran clausurados.

Carlos Ordaya, comerciante del establecimiento, ha indicado que todo empezó cuando el personal de la Municipalidad del Rímac clausuró más de 30 puestos sin indicarle la razón, lo que motivó a los comerciantes a oponer resistencia.

"La clausura supuestamente vino por parte de la municipalidad, pero no hay ni un funcionario que se haya presentado. Solamente estuvo la policía y la gente, los soldadores de esta señora Yolanda Lavado. Hay dos personas afectadas por la trifulca porque se han querido meter y cerraron todo el mercado. Y hemos tenido que defender. Hay una persona con la cabeza rota y otra con un golpe en la nariz y arañada", manifestó.

Al lugar de los hechos llegó un importante contingente policial que se mantiene tanto en el interior como en los alrededores del mercado.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Comerciantes solicitan mesa de diálogo

Tras lo ocurrido, los comerciantes solicitaron una mesa de diálogo con el alcalde del Rímac, Néstor de la Rosa, pues señalan que su mercadería se ha quedado dentro de los puestos, cuyas puertas han sido soldadas.

Al respecto, Elena Juscamayta, una de las comerciantes, precisó que no pueden ingresar, por lo que solicitó apoyo a las autoridades.

"Mire, ya todos trabajan y acá estamos paralizados. No se puede vender porque todo está adentro. No se puede abrir las puertas. Han soldado las puertas. Al alcalde, le pedimos que nos brinde el apoyo para poder continuar trabajando y cumplir como debe, como corresponde", aseveró.

Cabe resaltar que, de acuerdo con los afiches colocados en los puestos clausurados, esta medida ha sido adoptada por seguridad.