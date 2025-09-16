Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Lunes 15 de agosto | (Nuestra Señora de los Dolores) - "Jesús, al ver a su madre y cerca al discípulo que tanto quería, dijo a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo"
EP 1079 • 12:38
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Ministro Maurate afirma que soluciones a problemas estructurales de EsSalud no serán rápidas
EP 1866 • 16:48
Informes RPP
Informes RPP
Robert Prevost celebra su primer cumpleaños como Papa León XIV
EP 1325 • 05:50

Rímac: dos comerciantes resultaron heridos al intentar evitar que sus puestos sean clausurados en el mercado Uniflor

Jair Zevallos Morón

por Jair Zevallos Morón

·

Tras el altercado, los comerciantes solicitaron una mesa de diálogo con el alcalde del Rímac, Néstor de la Rosa, pues señalan que su mercadería se ha quedado dentro de los puestos, cuyas puertas han sido soldadas.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!
Lima
00:00 · 02:02
Al lugar de los hechos llegó un importante contingente policial que se mantiene tanto en el interior como en los alrededores del mercado.
Al lugar de los hechos llegó un importante contingente policial que se mantiene tanto en el interior como en los alrededores del mercado. | Fuente: RPP

Dos comerciantes del mercado de flores Uniflor, ubicado en el jirón Ramón Espinoza, en el distrito limeño del Rímac, resultaron con golpes tras enfrentarse a la Policía para evitar que sus puestos fueran clausurados.

Carlos Ordaya, comerciante del establecimiento, ha indicado que todo empezó cuando el personal de la Municipalidad del Rímac clausuró más de 30 puestos sin indicarle la razón, lo que motivó a los comerciantes a oponer resistencia.

"La clausura supuestamente vino por parte de la municipalidad, pero no hay ni un funcionario que se haya presentado. Solamente estuvo la policía y la gente, los soldadores de esta señora Yolanda Lavado. Hay dos personas afectadas por la trifulca porque se han querido meter y cerraron todo el mercado. Y hemos tenido que defender. Hay una persona con la cabeza rota y otra con un golpe en la nariz y arañada", manifestó.

Al lugar de los hechos llegó un importante contingente policial que se mantiene tanto en el interior como en los alrededores del mercado.

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Comerciantes solicitan mesa de diálogo

Tras lo ocurrido, los comerciantes solicitaron una mesa de diálogo con el alcalde del Rímac, Néstor de la Rosa, pues señalan que su mercadería se ha quedado dentro de los puestos, cuyas puertas han sido soldadas.

Al respecto, Elena Juscamayta, una de las comerciantes, precisó que no pueden ingresar, por lo que solicitó apoyo a las autoridades.

"Mire, ya todos trabajan y acá estamos paralizados. No se puede vender porque todo está adentro. No se puede abrir las puertas. Han soldado las puertas. Al alcalde, le pedimos que nos brinde el apoyo para poder continuar trabajando y cumplir como debe, como corresponde", aseveró.

Cabe resaltar que, de acuerdo con los afiches colocados en los puestos clausurados, esta medida ha sido adoptada por seguridad. 

Te recomendamos

Informes RPP

Perú y Colombia se reúnen en Lima por la COMPERIF

Delegaciones de Perú y Colombia se reúnen en Lima, para participar en la Décimocuarta Reunión Ordinaria de la Comisión Mixta Permanente para la Inspección de la Frontera Peruano–Colombiana (COMPERIF), en un contexto afectado por las expresiones sin sustento del presidente del vecino país, Gustavo Petro, quien pretende desconocer la soberanía peruana de la Isla Chinería. Conozcamos más de qué trata el mecanismo bilateral de la COMPERIF.
Informes RPP
Informes RPP
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Rímac Uniflor Inseguridad ciudadana

Más sobre Lima

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA