Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Canciller precisa: no hay nada que discutir con Colombia en materia fronteriza
EP 1858 • 16:33
Voces regionales
Voces regionales
¿Estamos perdiendo Machu Picchu?
EP 8 • 26:31
Letras en el tiempo
Letras en el tiempo
Palabras de Piedad
EP 29 • 42:52

Más de 900 policías han sido detenidos en lo que va del 2025 por estar presuntamente involucrados en diversos delitos

Inspectoría de la PNP también indicó que unos 532 policías fueron pasados al retiro de manera definitiva por falta grave.
Inspectoría de la PNP también indicó que unos 532 policías fueron pasados al retiro de manera definitiva por falta grave. | Fuente: Policía Nacional
Pedro Luis Ramos Martinez

por Pedro Luis Ramos Martinez

·

Inspectoría de la PNP reveló que la mayoría de efectivos arrestados se debió a casos de violencia contra la mujer. Así lo dio a conocer en un programa dominical.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El general Jhonny Veliz, inspector general de la Policía Nacional del Perú (PNP), anunció que 993 suboficiales fueron detenidos entre enero y agosto de este año por estar presuntamente involucrados en diversos delitos. Asimismo, contó que existen 1382 denuncias formales que involucran a personal policial. 

Estas cifras las dio a conocer el general Veliz al programa Punto final, donde enfatizó que vienen trabajando en cada caso para retitar a los malos elementos y mejorar la imagen de la institución.

El programa periodístico señaló que, del total de policías detenidos, unos 222 fueron aprehendidos por presunta violencia contra la mujer; mientras que el resto de suboficiales se encuentran investigados por delitos contra la administración pública, el patrimonio y la libertad.  

"La Inspectoría hace el trabajo que le corresponde, que es iniciar los procesos administrativos disciplinarios. Estos procesos, por lo general, inmediatamente inician una medida preventiva y la más recurrente es la suspensión del servicio, que significa que el policía es separado
de su unidad y pasa a depender de la Dirección de Recursos Humanos", explicó el inspector general de PNP.

Por otro lado, según el general Veliz, hay 532 policías que fueron pasados al retiro de manera definitiva este año debido a faltas graves, tras pasar por todas las instancias correspondientes.

Policías secuestradores 

Punto final también reveló que dos policías fueron detenidos por estar presuntamente implicados en el secuestro del empresario colombiano Juan Padilla el pasado 2 de agosto. 

La víctima fue rescatada, sana y salva, por personal de la División Antisecuestros de la Dirincri, tras un rápido operativo.  

A este caso también se le suma la noticia dada a conocer el pasado martes, cuando ocho policías y un coronel en retiro fueron detenidos por presuntamente integrar una organización criminal que cobraba coimas a ciertas personas para dejarlas en libertad.

Te recomendamos

Informes RPP

INCORE 2025: Ayacucho, Huánuco y Huancavelica aún siguen debajo del promedio en competitividad regional

El sur del Perú muestra un panorama diverso en términos de competitividad regional, con Arequipa en el tercer lugar, Cusco en el puesto 7 y Puno en los últimos lugares; pero con metas comunes mejorar: los indicadores relacionados con la nutrición infantil y recuperar la confianza en las instituciones.
Informes RPP
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Policía Nacional PNP Corrupción

Más sobre Lima

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA