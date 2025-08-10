Más de 900 policías han sido detenidos en lo que va del 2025 por estar presuntamente involucrados en diversos delitos

Inspectoría de la PNP reveló que la mayoría de efectivos arrestados se debió a casos de violencia contra la mujer. Así lo dio a conocer en un programa dominical.

El general Jhonny Veliz, inspector general de la Policía Nacional del Perú (PNP), anunció que 993 suboficiales fueron detenidos entre enero y agosto de este año por estar presuntamente involucrados en diversos delitos. Asimismo, contó que existen 1382 denuncias formales que involucran a personal policial.

Estas cifras las dio a conocer el general Veliz al programa Punto final, donde enfatizó que vienen trabajando en cada caso para retitar a los malos elementos y mejorar la imagen de la institución.

El programa periodístico señaló que, del total de policías detenidos, unos 222 fueron aprehendidos por presunta violencia contra la mujer; mientras que el resto de suboficiales se encuentran investigados por delitos contra la administración pública, el patrimonio y la libertad.

"La Inspectoría hace el trabajo que le corresponde, que es iniciar los procesos administrativos disciplinarios. Estos procesos, por lo general, inmediatamente inician una medida preventiva y la más recurrente es la suspensión del servicio, que significa que el policía es separado

de su unidad y pasa a depender de la Dirección de Recursos Humanos", explicó el inspector general de PNP.

Por otro lado, según el general Veliz, hay 532 policías que fueron pasados al retiro de manera definitiva este año debido a faltas graves, tras pasar por todas las instancias correspondientes.

Policías secuestradores

Punto final también reveló que dos policías fueron detenidos por estar presuntamente implicados en el secuestro del empresario colombiano Juan Padilla el pasado 2 de agosto.

La víctima fue rescatada, sana y salva, por personal de la División Antisecuestros de la Dirincri, tras un rápido operativo.

A este caso también se le suma la noticia dada a conocer el pasado martes, cuando ocho policías y un coronel en retiro fueron detenidos por presuntamente integrar una organización criminal que cobraba coimas a ciertas personas para dejarlas en libertad.