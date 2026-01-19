Últimas Noticias
Exjefe de la Dini sobre disposiciones complementarias para ley antiextorsión: "La inteligencia policial es lo que da resultado"

Anguamán insistió en que “la inteligencia humana salva vidas”, lo que resalta la dualidad necesaria entre tecnología y un adecuado manejo de la información.
| Fuente: ANDINA/imagen referencial
Ernesto Astonitas

por Ernesto Astonitas

·

El coronel Máx Anhuaman, ex jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia, señaló que la PNP necesita redes de informantes en zonas críticas de criminalidad, al comentar sobre las disposiciones complementarias a la Ley N° 32490, dictadas por el gobierno.

Lima
00:00 · 09:45

El coronel Max Anhuamán, exjefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) y de la Dirección contra el Terrorismo (DIRCOTE) de la Policía Nacional del Perú, señaló como "respuesta reactiva y financiera" las disposiciones complementarias, que publicó el gobierno,  en el marco de la Ley N° 32490.

Sin embargo, sostuvo que la lucha contra la criminalidad requiere de estrategias más frontales y por ello se debe priorizar el servicio de inteligencia de la PNP.

"La inteligencia policial operativa es lo que da resultado. ¿Qué necesitamos? Reactivar y multiplicar redes de informantes en lugares críticos [Lima, San Martín de Porres, Puente Piedra, etc.] Las comisarías, que es la célula básica de la seguridad, deben empezar a trabajar de inmediato con los recursos que tienen que ser dados por el Estado peruano vía control del alto mando de la Policía Nacional del Perú", declaró en La Rotativa del Aire.

Por otro lado, aseguró que es "fundamental" el uso del polígrafo en la PNP para "ver si están o no trabajándose en el tema de la lucha contra la corrupción".

"Vemos que los patrullajes y los estados de emergencia son reactivos. No necesitamos que sean reactivos, necesitamos que sean preventivos. Tenemos que ir a la inteligencia preventiva, la que te puede adelantar a los hechos (...) Con la inteligencia ubicamos los focos, ubicamos dónde están los delincuentes. Y después de tener mapeado eso, damos el estado de emergencia que nos permite, por supuesto, dentro del respeto a los derechos humanos, ingresar a los domicilios y detener a esta gente", declaró a RPP.

"La inteligencia humana salva vidas"

Dentro de las disposiciones complementarias, en el marco de la Ley N° 32490, se mencionó que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones incorporará cámaras y botones de pánico integrados al Sistema de Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo, Cibernética e Inteligencia (C5i). 

Sin embargo, Anguamán insistió en que “la inteligencia humana salva vidas”, lo que resalta la dualidad necesaria entre tecnología y un adecuado manejo de la información.

"Lo digo con conocimiento de causa. Entonces, está bien lo que se está proyectando. Estoy diciendo que la ley está perfecta, está bien implementada, pero falta algo. Falta el expertise del policía que hemos perdido con el tiempo, con la ex policía de investigaciones del Perú [PIP]", enfatizó en RPP.

