Fiscalía inició investigación a Bryan Torres por presunto delito de "tentativa de feminicidio" contra Samahara Lobatón

Melissa Klug interpuso una denuncia contra Bryan Torres en la comisaría de Surco. | Fuente: Instagram (melissaklugoficial)

¿Qué se sabe de la denuncia contra Bryan Torres?

El Ministerio Público señaló que el fiscal Eddy Torvisco Tipiana ya empezó con las diligencias preliminares remitiendo la denuncia interpuesta en la Depincri de Surco.

Entre el material se encuentran: grabaciones en video, testimonios, declaraciones, entre otros recursos que se necesitarán para la investigación.

Es así como la Fiscalía cumulará las pruebas necesarias para poder interponer la acusación fiscal contra Bryan Torres, quien aún no ha sido citado por el Ministerio Público.

Cabe resaltar que Samahara Lobatón aún no acudió a dar su testimonio. Por su parte, la entidad fiscal ratificó su compromiso “con una respuesta rápida y firme activando de manera oportuna los mecanismos legales para casos de violencia contra la mujer”.

Samahara Lobatón puso fin a su relación con Bryan Torres: "Los límites fueron vulnerados"

En diciembre de 2025, Samahara Lobatón puso fin a su relación con Bryan Torres. Por medio de un comunicado, la hija de Melissa Klug resaltó que su decisión se dio debido a “una falta de respeto y compromiso” del cantante y padre de sus dos últimos hijos.

“Hoy pongo fin a mi relación con el padre de mis dos últimos hijos, Bryan Torres. Esta decisión responde al descubrimiento de una conducta que representa una falta de respeto y compromiso, algo que no estoy dispuesta a permitir en mi vida ni en la de mis hijos”, se lee en el pronunciamiento.

Del mismo modo, la también influencer resaltó que ya había advertido a Bryan Torres que “no aceptaría ninguna situación” que pueda vulnerar la “tranquilidad” de su familia.

"Por experiencias previas, de conocimiento público, dejé en claro a Bryan Torres que no aceptaría ninguna situación que pusiera en duda la integridad, la tranquilidad y la paz de muestra familia. Lamentablemente, esos límites fueron vulnerados”, sostuvo.

Seguidamente, Samahara, quien es la hija de Klug con el exjugador Abel Lobatón, mencionó que “cierra esta etapa con la frente en alto”. “Mi energía y mi corazón están puestos íntegramente en reconstruir mi vida y en brindar a mis hijos un futuro valioso, lleno de amor, estabilidad y confianza”, señaló.

Por último, agradeció a sus seguidores por los mensajes de apoyo. “Agradezco profundamente a mis amigos y a mi familia, quienes me recuerdan cada día todo lo que mejorado en mi vida y me impulsan a seguir adelante, esta vez, sola pero más fuerte que nunca”, concluyó.