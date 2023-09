San Juan de Lurigancho: vecinos realizaron marcha exigiendo más seguridad en el distrito

Un grupo de vecinos de San Juan de Lurigancho marchó este miércoles por la avenida 9 de Octubre para exigir mayor seguridad en el distrito, tras los últimos actos delictivos que se han dado en su juridicción. La más reciente es la explosión de una granada en una discoteca y que dejó 15 heridos.

La gran cantidad de manifestantes han bloqueado un carril de la mencionada vía; por lo que la ATU anunció desvíos en los corredores azules que van hacia el distrito. El objetivo de los vecinos es llegar hasta la Plaza de Armas.

Jesús Maldonado, alcalde de San Juan de Lurigancho, lidera esta movilización para pedir mayor presencia policial.

Horas antes, en entrevista a RPP, cuestionó la suspensión de eventos sociales y espectáculos en su distrito como parte del estado de emergencia decretado por el Gobierno para hacer frente al alarmante incremento de la inseguridad ciudadana.

El burgomaestre consideró que la restricción, que va de medianoche a 4:00 a.m. (durante los 60 días que dure la medida), atenta contra la actividad económica de su distrito.

“Estamos tratando que la actividad económica continúe y que las actividades económicas no se suspendan. San Juan de Lurigancho tiene muchas actividades nocturnas, es un distrito que no duerme, en realidad”, refirió.



Maldonado consideró que se debe presentar una propuesta para permitir el funcionamiento de estos negocios nocturnos. “Lo que no queremos es que quiebren los negocios”, manifestó.

Esto, en su opinión, porque el estado de emergencia no va a durar los 60 días originalmente planteados. “Se va a presentar una estrategia más a largo plazo. Seamos honestos, una norma como esta, para solo 60 días, es insuficiente”, sentenció.

Ausencia de operativos

Un equipo de RPP Noticias recorrió durante la madrugada el distrito de San Juan de Lurigancho, encontrando que el panorama no ha variado pese a que inició el estado de emergencia. La reportera Hannelise Martínez informó que no hay presencia policial significativa ni se han realizado operativos.

Tampoco se observa presencia de miembros de las Fuerzas Armadas, que -se supone- iban a salir a patrullar en apoyo de la Policía Nacional. Además, nuestra periodista indicó que observó hasta dos bares abiertos, atendiendo con normalidad durante la madrugada, desacatando las restricciones impuestas con el estado de emergencia.

Al ser consultado por el apoyo de las FF.AA., el oficial indicó que seguramente iniciará a partir de este segundo día de iniciada la medida.