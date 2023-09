Atentado en SJL: esto es todo lo que se sabe de la explosión de una granada cerca de una discoteca

Lima ¿Qué se sabe de la explosión fuera de una discoteca de San Juan de Lurigancho?

¿Qué se sabe de la explosión fuera de una discoteca de San Juan de Lurigancho? | Fuente: RPP / Deysi Portuguez | Fotógrafo: Deysi Portuguez

La detonación de un artefacto explosivo a pocos metros de una discoteca, llamada Xander’s, ubicada en la primera cuadra de la avenida Jardines Oeste, del distrito limeño de San Juan de Lurigancho (SJL), deja hasta el momento 10 heridos, entre ellos dos menores de edad. ¿Qué sabe hasta el momento sobre este hecho?

El ataque realizado por presuntos extorsionadores la noche del viernes habría estado dirigido a la agrupación musical ‘Chechito y los cómplices de la cumbia’, que iba a presentarse en la discoteca. Los músicos -hace un mes- denunciaron que recibían amenazas de extorsionadores.

El jefe de la Región Policial Lima, general PNP Roger Pérez Figueroa, confirmó que los delincuentes "dedicados a la extorsión" lanzaron una "granada defensiva", de fabricación europea, contra la discoteca. El local, en ese momento, aún se encontraba cerrado; por lo que las personas heridas fueron transeúntes, clientes de un salón de belleza y comensales de restaurantes de la zona.

"Tenemos información que el cantante que se iba a presentar en la discoteca ya había sido extorsionado en una oportunidad anterior, el 8 de agosto, y ya hay una denuncia al respecto y posiblemente esto había sido orientado para estar persona", indicó la autoridad policial. "El cantante aún no se encontraba", agregó a la prensa.

¿Qué se sabe de la explosión fuera de una discoteca de San Juan de Lurigancho? | Fuente: RPP

Lista de heridos

Según la información de la Policía Nacional, la explosión en SJL dejó diez heridos que vienen siendo atendidos en el Hospital 10 de Canto Grande, en la Clínica Limatambo y en la Clínica San Juan Bautista.

En el Hospital 10 de Canto Grande se reporta el ingreso de seis heridos, la mayoría con diagnóstico con hematomas, policontusos, y heridas múltiples por esquirlas metálicas.

Erick Ballona Ramos, Jaydy Mariela Rengifo (33), Julio Bertony Espinoza Rosales (39), Ana María Fuentes Chanca (53), José Millán Sánchez (36), y un adolescente de 14 años.

En cuanto a la Clínica Limatambo, se encuentran un herido, Laines Gómez Flores, con hematomas faciales, policontuso y con heridas por esquirlas metálicas

Y finalmente, en la Clínica San Juan Bautista se registró el ingreso de tres víctimas, con politraumatismo y heridas: Rayza Cordero del Colmenar, Mario Maniel Ochoa Carrasco (33) y un niño de 8 años.

SJL: detonación en exteriores de discoteca deja 10 heridos | Fuente: RPP / Jackeline Arce

¿Estado de Emergencia en SJL?

Tras el ataque a la discoteca, el alcalde de SJL, Jesús Maldonado, deploró el ataque y aseguró que el acto delictivo evidencia la "grave crisis de inseguridad" en su distrito. Además, insistió con su pedido de declarar en emergencia a su jurisdicción.

"Alzamos la voz para que, de una vez, se declare en emergencia al distrito y sean las Fuerzas Armadas las que patrullen nuestras calles", señaló en un comunicado.

Sin embargo, el jefe de la Región Policial Lima, general PNP Roger Pérez Figueroa, descartó la posibilidad de declarar en emergencia San Juan de Lurigancho para luchar contra la inseguridad ciudadana y por el contrario invocó a la ayuda de la Municipalidad con la instalación de más cámaras de seguridad y a la participación de los ciudadanos con sus denuncias.

"Definitivamente eso no nos va a ayudar a combatir la delincuencia porque las Fuerzas Armadas tienen una función y una finalidad distinta a la Policía. El combate de la delincuencia es exclusivo de la Policía. La presencia de ellos en las calles podrá ser disuasivo, pero no vamos a poder combatir. No se está evaluando por el momento la declaratoria de emergencia", manifestó.

El general PNP Roger Pérez Figueroa aprovechó para cuestionar la falta de cámaras de videovigilancia en la zona de la discoteca que sufrió atentado e invocó a las autoridades locales una mayor fiscalización de estos locales.

"El trabajo no solamente es exclusivo de la Policía, tenemos que trabajar todos. Invoco a todas las autoridades locales para que pongan mayor cantidad de cámaras porque eso nos va a ayudar a trabajar en la investigación policial. Aquí en San Juan de Lurigancho no sabemos qué cantidad de cámaras existen porque cada vez que solicitan las cámaras están malogradas. Solo hay 25 a 30 cámaras activas. Entonces, no es justo de que tengamos que trabajar de forma distinta que nos ayude para llegar a una verdad", agregó.

En respuesta a la autoridad policial, el alcalde Jesús Maldonado advirtió que hasta la fecha la Policía Nacional no ha dado una "respuesta positiva" en la disminución, desarticulación y captura de bandas organizadas en San Juan de Lurigancho y consideró que el general PNP Roger Pérez Figueroa está absolutamente desconectadas de la realidad.

"En principio, tenemos cámaras ahí, una cámara de seguridad, una cámara que no gira en 360 grados. (Pero) no importa si hubiéramos tenido veinte cámaras más, iba a ocurrir el hecho. Si su lógica es cierta, entonces que cierren las bodegas, que ya no trabajen los mototaxis. Aquí el problema es el sicariato, el cobro de cupos; el problema es que no capturan bandas, no capturan delincuentes. No importa si esos chicos que estaban tocando en la discoteca, en este distrito o en cualquier otra parte, los hubieran atacado, porque ya estaban siendo amenazados y esa denuncia llevaba tiempo", dijo.

Además, Jesús Maldonado defendió su propuesta de declarar Estado de Emergencia en San Juan de Lurigancho; ya que -aseguró- falta la presencia policial en las calles de su distrito. Argumentó que se necesita un policía por cada 300 habitantes en una población de un millón 200 mil.

"Cuando pido declaratoria de emergencia para que ingresen las Fuerzas Armadas, lo que estoy pidiendo es la posibilidad de tener elementos disuasivos de la delincuencia, elementos para disuadir el robo porque es cierto el sicariato es lo que genera más zozobra, pero roban celulares, carteras, cogotean", expresó.