José Jerí: “Si el Estado en su momento ha cometido errores, hoy estamos intentando cambiarlos”

El presidente de la República, José Jerí, acudió este sábado a Pamplona Alta, en el distrito de San Juan de Miraflores, para supervisar la atención a las familias damnificadas por un incendio de gran magnitud que arrasó varias viviendas en el sector Virgen del Buen Paso.

Jerí, quien asumió la presidencia la madrugada del viernes tras la vacancia de Dina Boluarte, señaló que se llevó a cabo una acción coordinada entre distintos sectores como respuesta inmediata ante la emergencia suscitada.

"Queremos dejar claro que la voluntad del Gobierno actual es justamente atender todas las emergencias que se vayan presentando, estando en el campo, como estamos demostrando en el día de hoy. Hay que destacar la respuesta inmediata del Estado en su conjunto y todas las instituciones y lo más importante es que sientan que el Estado está con ustedes", sostuvo el mandatario frente a los damnificados.

Asimismo, aseguró que el incendio fue controlado gracias a la intervención de más de 30 unidades de bomberos y afirmó que el Ejecutivo ayudará a las personas que se hayan visto afectadas.

Pidió confianza en su gestión

En diálogo con los vecinos y utilizando un megáfono, el presidente pidió confianza en su gestión, afirmando que se están corrigiendo errores cometidos por el Estado en el pasado.

"Como Gobierno estamos demostrando cosas nuevas que es importante que se transmita. Si el Estado en su momento ha cometido errores, hoy estamos intentando cambiarlos paso a paso, les pido la confianza del caso para poder continuar", manifestó.

Jerí llegó a la zona del siniestro acompañado por varios ministros de la expresidenta Dina Boluarte, entre ellos el premier Eduardo Arana, el titular de Vivienda, Durich Whittembury, el ministro de Defensa, Walter Astudillo, y la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ana Pérez.

Finalmente, el jefe de Estado evitó responder preguntas sobre la conformación de su nuevo gabinete ministerial, debido a que aún no ha designado a los ministros que lo acompañarán durante el Gobierno de transición.