Investigan presunto ataque extorsivo contra local de venta de llantas en Arequipa

Arequipa: investigan presunto ataque extorsivo contra local de venta de llantas
Arequipa: investigan presunto ataque extorsivo contra local de venta de llantas
Ernesto Astonitas

por Ernesto Astonitas

·

Según las cámaras de seguridad, a las que tuvo acceso RPP, dos sujetos llegaron en una motocicleta—uno de ellos vestido con pantalón negro, zapatillas blancas, casaca tipo jean y casco azul— quien roció gasolina en la puerta metálica, luego colocó una llanta y segundos después prendió fuego con un encendedor.

Actualidad
00:00 · 02:01

En Arequipa se produjo un incendio de grandes proporciones que llevó a la reducción, en cenizas, de un negocio de venta de llantas y aros en el distrito arequipeño de Miraflores, generando pérdidas que superan al menos 300 mil soles.

De acuerdo con la Policía Nacional, el siniestro fue provocado por dos delincuentes, que ocurrió la madrugada del último domingo en la calle Elías Aguirre.

Imágenes captadas por las cámaras de seguridad, a las que tuvo acceso RPP, muestran a dos sujetos llegaron en una motocicleta local —uno de ellos vestido con pantalón negro, zapatillas blancas, casaca tipo jean y casco azul— quien roció gasolina en la puerta metálica, luego colocó una llanta y segundos después prendió fuego con un encendedor. 

Ambos, luego de este incendio, escaparon del lugar. Las investigaciones preliminares apuntan a un presunto caso de extorsión, porque el propietario denunció que hace dos meses recibió amenazas, pero según relató a la policía, estos no le hicieron caso. 

Por otro lado, este incendio de grandes proporciones tuvo que ser controlado por los bomberos, con apoyo de las cisternas de la municipalidad de Miraflores, Mariano Melgar y José Luis Bustamante y Rivero.

Reportes

Según información de la Policía Nacional, en este 2025 cada mes se registra entre 35 a 40 denuncias por extorsión.

Además, recordar que el año pasado también, justamente por estos mismos meses, en la avenida Jesús, también se registró un incendio de grandes proporciones contra los comerciantes madereros, que provocó la pérdida económica de al menos un millón de soles.

Arequipa inseguridad ciudadana

