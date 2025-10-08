Tres hombres fueron asesinados a sangre fría en zona agrícola de San Martín de Porres [VIDEO]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La PNP comenzó las diligencias de ley. | Fuente: RPP

Feriado sangriento. Tres hombres fueron asesinados la madrugada de este miércoles en la calle Uranio, en la zona agrícola de Muralla de Chuquitanta, en el distrito limeño de San Martín de Porres (SMP), al norte de la capital.

Los vecinos aseguraron a RPP haber escuchado más de diez disparos, que en un primer momento confundieron con fuegos artificiales, teniendo en cuenta que hoy es feriado nacional. Sin embargo, al amanecer, encontraron la macabra escena: tres varones acribillados yacían sobre la trocha carrozable, en medio de un charco de sangre.

Inmediatamente, los residentes llamaron a la Policía Nacional, que llegó al lugar para comenzar con las diligencias de ley.

“Fue como las dos y media, tres, por ahí (de la madrugada). Fueron como algo de diez disparos que se escuchó”, refirió una vecina, quien advirtió que no es la primera vez que se registran homicidio en la zona. Las bandas criminales, aseguró, aprovechan la oscuridad de la zona para perpetrar sus crímenes.



El crimen ocurrió en la zona agrícola de Muralla de Chuquitanta, donde se siembran principalmente tubérculos. | Fuente: RPP / Claudia Huamantingo

Crimen en investigación

Personal de la Comisaría PNP de Pro estableció un perímetro, para facilitar el trabajo de los peritos de criminalística.

De momento, hay poca información en torno a este triple crimen, toda vez que esta zona agrícola es bastante alejada, poco iluminada y sin cámaras de seguridad.

Al cierre de este informe, se desconoce la identidad de las víctimas. Solo se sabe que son tres varones, uno de ellos con varios tatuajes.

En las últimas horas, Lima ha sido escenario de diversos hechos de sangre. En Chorrillos, un hombre fue acribillado cuando llegaba a su casa, en la zona de Las Delicias. En tanto, en San Juan de Lurigancho, un adolescente de 17 años fue asesinado a balazos tras sostener una fuerte discusión con otros menores.

