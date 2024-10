SMP: vecinos denuncian piques ilegales en el cruce de las avenidas Los Alisos y Los Olivos

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Lima Los residentes de esta zona esperan que las autoridades puedan tener un mejor control del lugar

Los residentes de esta zona esperan que las autoridades puedan tener un mejor control del lugar | Fuente: RPP

Un grupo de vecinos del distrito limeño de San Martín de Porres denunció la realización de piques ilegales en el cruce de las avenidas Los Alisos y Los Olivos. De acuerdo con su relato, serían al menos 80 motocicletas y autos que realizan dichas maniobras temerarias en plena vía pública.

Asimismo, reclaman que el fuerte sonido que emiten los vehículos no les permiten descansar, pues se logra escuchar a lo largo de varias cuadras. Al respecto, uno de los vecinos ofreció mayores detalles a RPP.

"Se ha llamado a la comisaría, al 105, para que venga acá a Los Asilos con la avenida Los Olivos. Más de 80 motos haciendo piques y no se aparece ni un patrullero. Y me indica que ya llamaron varias personas, que ya se mandó a un patrullero. Pero hasta ahorita no se aparece nadie. Y siguen haciendo piques en Canta Callao con Los olivos", manifestó.

Los residentes de esta zona esperan que las autoridades puedan tener un mejor control del lugar, a fin de que brinden seguridad efectiva a los vecinos que viven en este cruce.

Costa Verde: intervienen a 40 automóviles en operativo contra piques ilegales

Dos meses atrás, cerca de 40 automóviles fueron intervenidos en el circuito de playas de la Costa Verde durante un operativo contra los piques ilegales.

El alcalde de San Miguel, Eduardo Bless, que encabezó la operación, aseguró que se ha detectado que los organizadores de estas carreras convocan a los participantes a través de las redes sociales.

“Esperan una hora determinada para poder hacer los piques ilegales. (...) Eso puede ocasionar un accidente de tránsito por el exceso de velocidad e, incluso, familias que transitan por esta vía pueden verse perjudicadas”, refirió la autoridad.