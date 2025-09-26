Lurigancho-Chosica: dos extranjeros fueron asesinados a balazos mientras desayunaban

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La Policía Nacional ya se encuentra en la zona y ha cercado casi una cuadra de la avenida Carapongo. | Fuente: RPP

Dos ciudadanos extranjeros fueron asesinados a balazos esta mañana, a la altura del kilómetro 15 de la avenida Carapongo, en el distrito limeño de Lurigancho-Chosica.

Se trata del ciudadano cubano Jorge Campbell Cabrera y del venezolano Jonathan Sánchez Olivero. De acuerdo con testigos, tras un confuso incidente, se escucharon varios disparos que pusieron en alerta a la gente alrededor.

Ellos se encontraban al costado del conocido restaurante campestre 'El Rinconcito Ayacuchano', desayunando; cuando fueron asesinados a balazos.

Los hechos ocurrieron frente a la institución educativa de inicial y primaria 'Steve Jobs', que, luego del incidente, que ocurrió aproximadamente a las 7.00 a. m., tuvo que suspender sus clases debido al impacto que provocó en los residentes de la zona.

La Policía Nacional ya se encuentra en la zona y ha cercado casi una cuadra de la avenida Carapongo. Al lugar llegaron familiares del ciudadano venezolano, quienes no han querido brindar ninguna declaración.

Acribillan a hombre mientras tomaba desayuno en La Victoria

Solo un día antes de este crimen, en el distrito de La Victoria, dos hombres a bordo de una motocicleta asesinaron a un padre de familia, cuando este estaba tomando desayuno en el cruce de la prolongación Parinacochas el jirón Humboldt.

Testigos de la zona señalaron también que escucharon más de 10 disparos, los cuales impactaron en la cabeza de la víctima.

"Primero fueron tres y después como unos cinco más. El joven es tranquilo, ni siquiera para decir que es un palomilla de acá. Seguro lo han confundido", declararon.