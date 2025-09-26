Ate: se restablece el tránsito del Ferrocarril Andino tras accidente en el que se volcó un furgón

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Aparentemente, el conductor del furgón intentó ganar el paso al ferrocarril, provocando la colisión. | Fuente: RPP

Desde el sector Santa Clara, en el distrito limeño de Ate, a un costado de la carretera central y frente a una conocida universidad particular, ocurrió un accidente entre un camión furgón y una locomotora del Ferrocarril Central Andino en horas de la tarde del último jueves 25 de septiembre.

De acuerdo con los vecinos, aparentemente, el conductor del furgón intentó ganar el paso al ferrocarril, provocando la colisión. El impacto ocasionó que el furgón terminara volcándose. Afortunadamente, los residentes señalan que no se reportaron personas heridas de consideración.

Sin embargo, tras el choque, se formó una fila de vagones que estuvieron varados durante varios minutos. Una vez culminadas las diligencias, se logró retirar el furgón y con ello también se restableció el tránsito del ferrocarril que transporta minerales desde el centro del país hasta el puerto del Callao.

Vecinos piden prudencia para evitar futuros accidentes

Luego del accidente, los vecinos de este sector pidieron a los conductores de vehículos manejar con mayor prudencia y cuidado para evitar nuevos percances.