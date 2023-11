Lima "En el Perú no hostigamos a nadie": MTC descartó que se haya negado recargar combustible al avión de la selección venezolana

El ministro de Transportes y Comunicaciones (MTC), Raúl Pérez-Reyes, se pronunció sobre la denuncia que señala que el Perú impidió que el avión de la selección de fútbol de Venezuela recargue combustible para emprender el vuelo de regreso a su país natal.



Esto luego de que el canciller de Venezuela, Yván Gil , denunció este miércoles que "el Gobierno de Perú comete una nueva arbitrariedad contra los venezolanos, al impedir que el avión que trae de regreso a la @SeleVinotinto recargue el combustible para emprender el vuelo", en la aurtoridad la red social X.



"He pedido que me informen, esto ha ocurrido hace poco tiempo. En el Perú no hostigamos a nadie. Y esto, me dijeron, que es una política de siempre. El estado peruano es de políticas abiertas, el trabajo con nuestros hermanos latinoamericanos. Creo que aquí hay un problema de índole comercial. La verdad no quisiera adelantar hasta confirmar luego con PetroPerú", dijo Raúl Pérez-Reyes en conferencia de prensa.



Estas declaraciones las dio desde el Callao, donde junto a la presidenta de la República, Dina Boluarte, se presentó las 120 maquinarias pesadas, adquiridas por el Ministerio de Trasportes, para atender emergencias viales en la Red Vial Nacional ante la llegada del Fenómeno El Niño.



Cancillería lamentó situación

Por su parte, la la Cancillería peruana lamentó que el avión que transporta a la selección de fútbol de Venezuela se haya quedado varado en el aeropuerto Jorge Chávez por problemas con el abastecimiento de combustible.

"La Cancillería lamenta la situación que atraviesa el avión que transporta a la @SeleVinotinto e informa que el Gobierno del Perú no ha dispuesto ninguna medida que prohíba el reabastecimiento de combustible de dicha nave", se lee en la red social X de la Cancillería.