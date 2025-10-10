Últimas Noticias
Senamhi alertó sobre el descenso de la temperatura nocturna en la sierra sur: ¿qué regiones serán afectadas?

Indeci recomendó una serie de medidas de preparación ante el descenso de la temperatura en varias regiones del país.
Indeci recomendó una serie de medidas de preparación ante el descenso de la temperatura en varias regiones del país. | Fuente: Andina
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

El fenómeno se presentaría del sábado 11 al domingo 12 de octubre, según el organismo público.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) advirtió sobre el descenso de la temperatura nocturna, de ligera a moderada intensidad, en la sierra de las regiones de Arequipa, Moquegua, Puno y Tacna, fenómeno que se presentaría del sábado 11 al domingo 12 de octubre.

De acuerdo con el aviso meteorológico N.º 356 del organismo público, se esperan temperaturas mínimas de alrededor de 5 °C en localidades situadas por encima de los 3000 m s. n. m. y valores próximos a -14 °C en zonas sobre los 4000 m s. n. m. Además, se esperan ráfagas de viento con velocidades próximas a los 40 km/h, escasa nubosidad e incremento de la temperatura diurna.

Ante esta situación, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomendó tomar las medidas necesarias para cuidar la salud, como evitar la exposición al cambio brusco de temperatura, así como cubrirse la cabeza, el rostro y la boca para evitar el ingreso de aire frío a los pulmones.

Asimismo, remarcó la necesidad de usar ropa de abrigo como chompas, guantes, gorros y proteger a niños y ancianos. En caso de presentarse alguna infección respiratoria, indicó que se debe evacuar inmediatamente hacia el centro de salud más cercano. 

Sugirió también consumir bebidas calientes, frutas, vegetales frescos, azúcar, dulces y grasas para incrementar la capacidad de resistencia al frío y almacenar en un lugar seguro los alimentos y agua potable.

El Indeci añadió que, a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), monitorea los departamentos alertados y coordina con las autoridades regionales y locales los efectos de este fenómeno meteorológico.

Senamhi Temperatura nocturna en Perú Sierra sur Indeci COEN

