Senamhi: Lima presenta nubosidad debido al ingreso de vientos del sur

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), informó este jueves que Lima amaneció con nubosidad debido al ingreso de vientos de sur. El fenómeno continuará al atardecer, añadió el organismo adscrito al Minam.

"Lima amanece con nubosidad debido al ingreso de vientos del sur. Recuerda, se espera cobertura nubosa y neblina durante las primeras horas de la mañana y al atardecer en distritos costeros", publicó en su cuenta X.

Según el Aviso N° 067, a partir de este jueves 14 al sábado 16 de marzo continuará registrándose el incremento de la velocidad del viento en la costa, desde Piura hasta Ica.

"Este incremento podría generar el levantamiento de polvo/arena y la reducción de la visibilidad horizontal, principalmente en la costa de Ica. Además, se espera cobertura nubosa y niebla/neblina durante las primeras horas de la mañana y en el atardecer", precisó el documento del Senamhi.



Además, Senamhi señaló que este jueves se prevén vientos con velocidades próximas a los 33 km/h en la costa centro y valores por encima de los 35 km/h en la costa norte.

La ingeniera meteoróloga Tania Ita del Senamhi, explicó que la cobertura nubosa se mantendrá por algunas horas hasta el mediodía o la tarde donde se espera mayor cobertura solar. Para la especialista, las temperaturas en la mañana en Lima alcanzaron valores de 22° C y hacia el mediodía se espera alcanzar valores de 27° C y 28° C.

"Hay que tener en cuenta que vamos a estar presentando ráfagas de viento que podrían alcanzar valores de hasta 33 kilómetros por hora en estos días y hasta el 16 específicamente", indicó a TVPerú Noticias.

"Se termina el verano"

Hace unos días, el experto en fenómenos naturales Patricio Valderrama pronosticó, en el segmento Observatorio del Clima de RPP, que las altas temperaturas propias del verano comienzan a llegar a su fin.

"El verano acaba exactamente en once días, nada más. El 19 de marzo a las 10:40 p.m. se termina el verano, y de ahí pasamos a la estación de otoño. No quiere decir que al día siguiente estará haciendo mucho frío. No. El descenso de la temperatura va a ser gradual, pero va a ser rápido", dijo.

