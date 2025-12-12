SENAMHI: Pronóstico del clima hoy viernes 12 de diciembre 2025

¿Cómo estaría afectando el cambio climático al Perú?

El cambio climático está impactando al Perú de forma acelerada, generando variaciones más intensas e impredecibles en temperatura y lluvias. Entre los efectos más visibles están el retroceso de glaciares andinos, el aumento de olas de calor en la costa y eventos extremos como huaicos, inundaciones o sequías prolongadas. Estos cambios afectan directamente a la agricultura, la pesca y el abastecimiento de agua en diferentes regiones del país.

A nivel social y ambiental, el Perú enfrenta retos importantes como la pérdida de ecosistemas frágiles, alteraciones en la biodiversidad y un mayor riesgo ante desastres naturales. Por ello, el monitoreo climático y la adaptación son esenciales para proteger a las comunidades y garantizar un desarrollo sostenible. Instituciones como el SENAMHI y el MINAM trabajan constantemente para evaluar estos impactos y proponer estrategias de prevención.

¿Cómo está el clima en Lima y en las ciudades del Perú?

Aquí presentamos la lista actualizada y detallada del pronóstico del clima de hoy para las principales ciudades del Perú:

Lima Actualizado 4:00 am hora Perú 18° Nublado Día 21° • Noche 19° Máx./Min. 22°/18° Humedad 87% Índice UV 0 / Bajo Viento 7 km/h

Arequipa Actualizado 4:00 am hora Perú 12° Parcialmente nublado Día 21° • Noche 16° Máx./Min. 23°/12° Humedad 27% Índice UV 0 / Bajo Viento 8 km/h

Trujillo Actualizado 4:00 am hora Perú 18° Muy nublado Día 20° • Noche 19° Máx./Min. 22°/17° Humedad 83% Índice UV 0 / Bajo Viento 12 km/h

Cajamarca Actualizado 4:00 am hora Perú 11° Nublado Día 18° • Noche 13° Máx./Min. 19°/11° Humedad 79% Índice UV 0 / Bajo Viento 6 km/h

Chiclayo Actualizado 4:00 am hora Perú 18° Muy nublado Día 22° • Noche 20° Máx./Min. 24°/18° Humedad 84% Índice UV 0 / Bajo Viento 12 km/h

Piura Actualizado 4:00 am hora Perú 20° Nublado Día 25° • Noche 23° Máx./Min. 31°/19° Humedad 76% Índice UV 0 / Bajo Viento 10 km/h

Cusco Actualizado 4:00 am hora Perú 8° Muy nublado Día 17° • Noche 13° Máx./Min. 21°/8° Humedad 89% Índice UV 0 / Bajo Viento 5 km/h

Iquitos Actualizado 4:00 am hora Perú 24° Nublado Día 29° • Noche 26° Máx./Min. 31°/24° Humedad 97% Índice UV 0 / Bajo Viento 4 km/h

Pucallpa Actualizado 4:00 am hora Perú 24° Muy nublado Día 28° • Noche 26° Máx./Min. 31°/24° Humedad 97% Índice UV 0 / Bajo Viento 4 km/h

Huancayo Actualizado 4:00 am hora Perú 8° Nublado Día 16° • Noche 12° Máx./Min. 19°/8° Humedad 87% Índice UV 0 / Bajo Viento 4 km/h

Tacna Actualizado 4:00 am hora Perú 15° Parcialmente nublado Día 22° • Noche 17° Máx./Min. 24°/15° Humedad 71% Índice UV 0 / Bajo Viento 2 km/h

Ica Actualizado 4:00 am hora Perú 16° Parcialmente nublado Día 24° • Noche 21° Máx./Min. 29°/16° Humedad 86% Índice UV 0 / Bajo Viento 5 km/h

Tarapoto Actualizado 4:00 am hora Perú 23° Nublado Día 29° • Noche 26° Máx./Min. 31°/22° Humedad 96% Índice UV 0 / Bajo Viento 4 km/h

Huánuco Actualizado 4:00 am hora Perú 17° Nublado Día 22° • Noche 19° Máx./Min. 24°/17° Humedad 91% Índice UV 0 / Bajo Viento 3 km/h