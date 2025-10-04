Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Miles de fieles acompañan al Señor de los Milagros en su primera procesión del año. | Fuente: RPP / Alex Juárez

Miles de fieles acompañan al Señor de los Milagros este sábado, 4 de octubre, en su primera procesión del año, en la que la imagen religiosa recorrerá diversas calles del Centro de Lima.

El recorrido procesional del Cristo Moreno inició minutos después del mediodía, luego de que la "levantada mundial" del anda, ceremonia que se realizó de forma simultánea en 64 hermandades del Perú y del extranjero.

La primera procesión del Señor de los Milagros inició en el Santuario de Las Nazarenas, ubicado en la avenida Tacna; tras lo cual el anda se movilizó por esta vía.

Al cierre de este informe, la sagrada imagen se encontraba en la avenida Emancipación, para luego ingresar a los jirones Chancay y Conde de Superunda.



Un equipo de RPP llegó hasta la procesión y acompañó a los fieles en su recorrido por las calles del Centro de Lima. Los devotos, emocionados, señalaron que han llegado para agradecer al Cristo Moreno por los favores recibidos. Muchos contaron que han pedido al Señor de los Milagros por sus seres queridos y hasta por el bienestar el país.

Plan de rutas para el primer recorrido del Señor de los Milagros

A causa del cierre de las avenidas, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) ha dispuesto un plan de desvío de rutas para los servicios del Metropolitano, los corredores complementarios y las unidades de transporte público convencionales.

A continuación, conoce todos los planes de desvío:

Metropolitano

El servicio regular A sufrirá variaciones. Los buses circularán la avenida Alfonso Ugarte en ambos sentidos y tendrá como paradas las estaciones Dos de Mayo, Quilca y España.

Por otro lado, el servicio regular C solo llegará hasta la estación Central. Asimismo, las estaciones Colmena, Jirón de la Unión, Tacna y Castilla permanecerán cerradas hasta que culmine la procesión.

Este sábado 4 de octubre, por el inicio del recorrido del Señor de los Milagros, habrá un plan de desvío para el transporte convencional, así como para los corredores Azul, Morado y el Metropolitano. pic.twitter.com/USooHk5anh — Autoridad de Transporte Urbano (@ATU_GobPeru) October 2, 2025

Corredor Azul

Los buses del Corredor Azul transitarán por las avenidas Prolongación Tacna, Francisco Pizarro, Caquetá, Alfonso Ugarte (Plaza Ramón Castilla y Plaza Dos de Mayo) y Nicolás de Piérola; y retomarán su recorrido por la av. Garcilaso de la Vega, con dirección a los distritos de Barranco y Miraflores.

En el sentido hacia El Rímac, las unidades circularán por la av. Garcilaso de la Vega, Nicolás de Piérola, Alfonso Ugarte (Plaza Dos de Mayo y Plaza Ramón Castilla), Caquetá, Los Próceres, jr. Virú; y retomarán su ruta por la av. Prolongación Tacna.

Cabe precisar que también se habilitarán paraderos temporales para facilitar el acceso y salida de los fieles que acudan a la procesión. Estos se encontrarán en la av. Nicolás de Piérola, a la altura del cruce con la av. Tacna y de la plaza Dos de Mayo.

En el caso de los buses del Servicio Extraordinario 08 del Corredor Azul, que llegan a Lima desde San Martín de Porres, solo circularán hasta el jirón Washington, a donde ingresarán por la av. Bolivia. Tras ello, regresarán a dicho distrito por las avenidas Uruguay y Venezuela para continuar por su recorrido habitual.

Corredor Morado

Sobre los buses del corredor Morado, el servicio 412 llegará solo hasta el jr. Virú, en el Rímac, e iniciará su retorno hacia San Juan de Lurigancho.

Transporte público convencional

En el caso de unas unidades de transporte público convencional, los servicios de transporte mantendrán sus recorridos. No obstante, los vehículos que vienen desde la avenida Argentina llegarán hasta la Plaza Ramón Castilla, y retornarán hacia el Callao.