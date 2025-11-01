Miles de fieles acompañan al Señor de los Milagros en su sexta y última procesión del año

La sagrada imagen del Cristo Moreno recorrerá este sábado las calles del Centro de Lima por última vez este año.

Imagen del Señor de los Milagros recorre las calles de Lima. | Fuente: RPP

Miles de fieles acompañan el anda del Señor de los Milagros este sábado, 1 de noviembre, en su sexta y última procesión del 2025.

El Cristo Moreno salió en procesión de la Iglesia de Las Nazarenas tras la misa presidida por el arzobispo de Lima, Carlos Castillo. Posteriormente, el anda recorrerá la avenida Tacna, el jirón Callao, el jirón Chancay y la avenida Emancipación.

Tras ello, retomará la avenida Tacna, para finalmente volver a ingresar al Santuario de las Nazarenas, donde permanecerá hasta el próximo año.

Desvíos del Metropolitano y corredores por procesión

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) anunció que las rutas del transporte público sufrirán desvíos con motivo del último recorrido procesional del Señor de los Milagros.

Metropolitano

El servicio regular A del Metropolitano circulará de manera temporal por la avenida Alfonso Ugarte, realizando una única parada en la estación Quilca. Por su parte, el servicio regular C operará solo hasta la estación Central. Las estaciones Colmena, Jirón de la Unión, Tacna y Castilla permanecerán cerradas de forma progresiva, conforme avance la procesión del Cristo Moreno.

Corredor Azul

El corredor Azul modificará su recorrido durante la jornada. Los buses circularán por las avenidas Prolongación Tacna, Francisco Pizarro, Caquetá, Alfonso Ugarte y Nicolás de Piérola, para luego retomar su trayecto hacia Miraflores y Barranco. En sentido contrario, los servicios transitarán por las avenidas Garcilaso de la Vega, Nicolás de Piérola, Alfonso Ugarte, Caquetá, Los Próceres y el jirón Virú, permitiendo mantener la conectividad y continuidad del servicio durante la restricción vehicular.

El servicio extraordinario 08 del corredor Azul circulará por la avenida Bolivia y el jirón Washington, para luego retornar por la avenida Uruguay, en dirección a San Martín de Porres.

Corredor Morado

La ruta 412 del corredor Morado llegará únicamente hasta la intersección del jirón Virú con la avenida Prolongación Tacna, en el distrito del Rímac, donde iniciará su retorno hacia San Juan de Lurigancho.

Transporte convencional

Los servicios de transporte convencional que circulan por la avenida Argentina, llegarán hasta la plaza Ramón Castilla y retornarán hacia el Callao.

En caso la Policía Nacional del Perú (PNP) disponga el cierre adicional de vías, los desvíos y restricciones serán comunicados oportunamente a través de los canales oficiales y redes sociales de la institución, a fin de mantener informados a los usuarios y garantizar una movilidad segura durante la jornada.