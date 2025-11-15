Últimas Noticias
¡Atención! ATU extiende horarios del Metropolitano y Corredor Azul por conciertos de Shakira en el Estadio Nacional

La semana anterior, Shakira se presentó con su gira 'Las mujeres ya no lloran World Tour' en Quito | Fuente: EFE | Fotógrafo: José Jácome
Ernesto Astonitas

Los tres conciertos que realizará Shakira en Lima serán el sábado 15, domingo 16 y martes 18 de noviembre. Todos en el mismo recinto: Estadio Nacional.

Shakira brindará tres conciertos en el Estadio Nacional de Lima en noviembre. | Fuente: Facebook: Shakira

Para facilitar el desplazamiento de los asistentes a los conciertos de la cantante colombiana Shakira, a celebrarse en el Estadio Nacional de Lima; la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) ha dispuesto la ampliación hasta la medianoche del horario de atención de los servicios del Metropolitano y el Corredor Azul.

Shakira forma se presentará en el coloso de José Díaz el 15, 16 y 18 de noviembre como parte de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour.

Cabe recordar que Shakira tenía programado ofrecer un concierto, en Lima, el pasado 16 de febrero; sin embargo, se tuvo que cancelar debido a problemas de salud de la artista, por lo que la cantante reprogramó la fecha y agregó otras dos más en la capital peruana.

Ampliación de horarios

Metropolitano:

La Estación Estadio Nacional extenderá su horario de atención los días de los conciertos hasta la medianoche.

Los buses del Metropolitano estarán operativos para abordar pasajeros, con dirección a las estaciones del norte (ruta B) y sur (ruta C), facilitando el retorno a diferentes puntos de la ciudad.

Cabe mencionar que las estaciones norte y sur funcionarán solo para el desembarque de pasajeros, agilizando el flujo y la llegada a sus destinos.

Corredor Azul:

Por otro lado, la ruta 301 del Corredor Azul también extenderá su horario de servicio hasta la medianoche, ofreciendo una alternativa de transporte hacia distritos limeños del Rímac, Miraflores y Barranco.

Otras alternativas

La ATU recordó que existen otras alternativas de ruta a la salida del concierto de Shakira en el Estadio Nacional. 

Hay rutas de transporte convencional autorizadas que llegan a las cercanías del Estadio Nacional, desde distritos como Breña, La Victoria, Magdalena y San Juan de Lurigancho.

Asimismo, la ATU recomienda utilizar taxis autorizados en los alrededores del estadio.

¿Quiénes son las famosas que participarán en el Camina con la loba de Shakira en Lima 2025?

Durante su entrevista en el programa Encendidos de RPP, la exvedette Susy Díaz contó quiénes son las personalidades de la farándula peruana que acompañarán a Shakira en su concierto:

  • Susy Díaz
  • María Pía Copello
  • Rebeca Escribens
  • Óscar Tito
  • Zumba
  • Zully
  • Macla Yamada
  • Flavia Laos
  • Luana Barrón
  • Francisca Aronsson

