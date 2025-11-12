Shakira en Lima: conoce el setlist de canciones que cantará en sus conciertos en el Estadio Nacional

La superestrella colombiana Shakira aterrizará pronto en Lima para tres conciertos en nuestro país como parte de su gira mundial Las Mujeres Ya No Lloran World Tour.

Para esta visita, la colombiana presentará sus más recientes éxitos y los combinará con grandes clásicos que marcaron su carrera. Temas como Estoy Aquí, Hips Don’t Lie y La Tortura que los asistentes podrán cantar a todo pulmón.

¿Cuándo y dónde son los conciertos de Shakira en Lima de noviembre?

En el día de su primer concierto en Lima en febrero de este año, Shakira ingresó a una clínica local. Según los primeros reportes, la cantante acudió durante la madrugada debido a una presunta gastritis.

Un equipo de RPP llegó hasta los exteriores de la Clínica Delgado y comprobó que los vehículos que trasladaron a la cantante desde el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez a su llegada a Perú se encontraban estacionados fuera del centro médico. “Estoy muy triste de no poder subir al escenario, he estado con una gran emoción e ilusión para reencontrarme con mi querido público peruano”, escribió la cantante.

Por ese motivo, la cantante decidió programar el show para tres fechas: sábado 15, domingo 16 y martes 18 de noviembre. Los tres se realizarán en el Estadio Nacional.

Setlist de canciones de los conciertos de Shakira en Lima

La fuerte Girl Like Me Las de la intuición / Estoy Aquí Empire / Inevitable Te felicito TQG Don’t Bother Acróstico Copa Vacía / La bicicleta / La tortura Hips Don’t Lie Chantaje Monotonía Addicted to you / Loca Soltera Cómo dónde y cuándo Última Ojos así Pies descalzos, sueños blancos Antología Poem to a horse Objection Suerte Waka Waka (Esto es África)

Los precios de las entradas de Shakira en Lima

Aún quedan entradas para el tercer concierto de Shakira que será el martes 18 de noviembre en el Estadio Nacional.

Campo A izquierda

S/ 490

Campo A derecha

S/ 490

Campo B

S/ 290

Tribuna Occidente

S/ 370

Tribuna Oriente

S/ 370

Fechas de la gira de Shakira en Latinoamérica

15 de noviembre: Estadio Nacional, Lima (Perú)

16 de noviembre: Estadio Nacional, Lima (Perú)

de noviembre: Estadio Nacional, Lima (Perú) 18 de noviembre: Estadio Nacional, Lima (Perú)

de noviembre: Estadio Nacional, Lima (Perú) 22 de noviembre: Estadio Nacional, Santiago (Chile)

28 de noviembre: Estadio Ueno La Nueva Olla, Asunción (Paraguay)

3 de diciembre: Estadio Centenario, Montevideo (Uruguay)

8 de diciembre: Estadio Velez Sarsfield, Buenos Aires (Argentina)

¿Cuántas veces vino Shakira a Perú?

Shakira tiene una historia larga con Perú. Su primera visita fue en 1996, con la gira Pies Descalzos, donde se presentó en la Feria del Hogar y en San Marcos.

Regresó en 2000, con el Tour Anfibio. Luego, nos visitó en 2003, con el Tour Mangosta, y, en 2006, con el Tour Fijación Oral.

Su última presentación fue en marzo de 2011, en el Estadio San Marcos, donde interpretó éxitos como Loca, Waka Waka e Inevitable, en una noche llena de energía y sensualidad.