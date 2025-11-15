Shakira en Lima 2025: ¿quiénes son las famosas peruanas que se unen a ‘Camina con La Loba’ en sus conciertos?

La expectativa por los conciertos de Shakira en Lima 2025 sigue creciendo, y uno de los momentos más esperados será la intervención especial del segmento Camina con La Loba, un espacio del show en el que la artista invita a mujeres influyentes a acompañarla en el escenario.

Para sus presentaciones en la capital, se confirmó la participación de reconocidas figuras peruanas que se sumarán a este gesto simbólico de empoderamiento femenino.

Estas invitadas desfilarán junto con la cantante colombiana durante uno de los pasajes más virales del Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, un momento que celebra la resiliencia femenina y que, en cada país, se adapta para resaltar a figuras locales.

¿De quiénes se trata? Aquí te lo contamos.

¿Cuándo y dónde son los conciertos de Shakira en Lima 2025?

Los tres conciertos que realizará Shakira en Lima serán el sábado 15, domingo 16 y martes 18 de noviembre. Todos en el mismo recinto: Estadio Nacional.

¿Quiénes son las famosas que participarán en el Camina con la loba de Shakira en Lima 2025?

Durante su entrevista en el programa Encendidos de RPP, la exvedette Susy Díaz contó quiénes son las personalidades de la farándula peruana que acompañarán a Shakira en su concierto:

Susy Díaz

María Pía Copello

Rebeca Escribens

Óscar Tito

Zumba

Zully

Macla Yamada

Flavia Laos

Luana Barrón

Francisca Aronsson

¿Cómo participar del Camina con la loba en el concierto de Shakira en Lima?

Cabe resaltar que las marcas que auspician el concierto como Interbank, radio La Zona, radio Corazón, y más, tienen su modalidad para llevar a cabo este concurso. Por ejemplo, te compartimos estas dos modalidades:

Radio Corazón

Si tienes tu entrada para el concierto del 16 y 18 de noviembre, regístrate en participa.corazon.pe Si te llamamos, tendrás que responder con el aullido de Loba al aire.

Interbank

Debes tener tu entrada registrada y comprada con la tarjeta Interbank para cualquiera de las tres fechas Realiza consumos con tu tarjeta de crédito/debito (acumulas 1 opción por cada S/ 200 de consumo) Multiplica x5 tus opciones usando Google Pay o Apple Pay Es 1 premio por cliente