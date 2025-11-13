Últimas Noticias
Shakira en Lima 2025: setlist, accesos, hora del show y todo lo que debes saber de sus conciertos en el Estadio Nacional

Shakira Isabel Mebarak Ripoll (Barranquilla, Atlántico, Colombia; 2 de febrero de 1977), es una cantautora, bailarina, actriz y empresaria colombiana. | Fuente: Facebook: Shakira
La cantante colombiana regresa a Lima con tres conciertos en el Estadio Nacional, donde presentará su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour. Conoce todas las recomendaciones para disfrutar del espectáculo.

La espera terminó. Shakira llega esta semana a Lima como parte de su esperada gira mundial Las Mujeres Ya No Lloran World Tour. Con tres conciertos programados, la artista colombiana promete una experiencia inolvidable con una gran puesta en escena, coreografías espectaculares y un repaso por los mayores éxitos de su carrera. 

Aunque Shakira suele hacer ligeros cambios en cada país, se espera que interprete un repertorio de más de 20 canciones, entre clásicos y nuevos temas.

Los conciertos de Shakira en Lima han generado gran expectativa entre sus seguidores. Conoce todos los detalles aquí.

¿Cuándo y dónde son los conciertos de Shakira en Lima?

En el día de su primer concierto en Lima en febrero de este año, Shakira ingresó a una clínica local. Según los primeros reportes, la cantante acudió durante la madrugada debido a una presunta gastritis.

Un equipo de RPP llegó hasta los exteriores de la Clínica Delgado y comprobó que los vehículos que trasladaron a la cantante desde el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez a su llegada a Perú se encontraban estacionados fuera del centro médico. “Estoy muy triste de no poder subir al escenario, he estado con una gran emoción e ilusión para reencontrarme con mi querido público peruano”, escribió la cantante.

Por ese motivo, la cantante decidió programar el show para tres fechas: sábado 15, domingo 16 y martes 18 de noviembre. Los tres se realizarán en el Estadio Nacional.

Horarios de los conciertos de Shakira en Lima

Tal y como se había previsto en su concierto que iba a ser en febrero de este año, es probable que se repitan los horarios para sus tres presentaciones en Lima: 

4 p.m.: apertura de puertas  

8:15 p.m.: inicio del concierto de Shakira

Fechas confirmadas de la gira de Shakira en Latinoamérica

  • 15 de noviembre: Estadio Nacional, Lima (Perú)
  • 16 de noviembre: Estadio Nacional, Lima (Perú)
  • 18 de noviembre: Estadio Nacional, Lima (Perú)
  • 22 de noviembre: Estadio Nacional, Santiago (Chile)
  • 28 de noviembre: Estadio Ueno La Nueva Olla, Asunción (Paraguay)
  • 3 de diciembre: Estadio Centenario, Montevideo (Uruguay)
  • 8 de diciembre: Estadio Velez Sarsfield, Buenos Aires (Argentina)

¿Cuál será el setlist de Shakira en Lima?

  1. La fuerte
  2. Girl Like Me
  3. Las de la intuición / Estoy Aquí
  4. Empire / Inevitable
  5. Te felicito
  6. TQG
  7. Don’t Bother
  8. Acróstico
  9. Copa Vacía / La bicicleta / La tortura
  10. Hips Don’t Lie
  11. Chantaje
  12. Monotonía
  13. Addicted to you / Loca
  14. Soltera
  15. Cómo dónde y cuándo
  16. Última
  17. Ojos así
  18. Pies descalzos, sueños blancos
  19. Antología
  20. Poem to a horse
  21. Objection
  22. Suerte
  23. Waka Waka (Esto es África) 

Mapa de ingreso a los conciertos de Shakira en Lima

Estos son los accesos para los tres conciertos de Shakira en el Estadio Nacional. 

Campo A

Puerta 27 (izquierda) y 33 (derecha)

Campo B

Puerta 18 y 9

Tribuna Norte

Puertas 12, 14 y 15

Tribuna Oriente 1 y 2

Puertas 26, 25, 24, 21, 20, 19

Tribuna Occidente 1 y 2

Puertas 1, 2, 3, 5, 6, 7 y 8


Recomendaciones para los conciertos de Shakira en Lima


  • Es preferible que asistas al concierto en taxi o servicio público
  • No lleves objetos de valor
  • Evita llevar mochila
  • No ingreses bebidas o alimentos ya que en el lugar los venderán
  • Carga contigo tu DNI
  • No compres entradas a revendedores
  • Ubica las salidas de emergencias ante cualquier eventualidad

Shakira Conciertos

