Shakira en Lima 2025: setlist, accesos, hora del show y todo lo que debes saber de sus conciertos en el Estadio Nacional

La espera terminó. Shakira llega esta semana a Lima como parte de su esperada gira mundial Las Mujeres Ya No Lloran World Tour. Con tres conciertos programados, la artista colombiana promete una experiencia inolvidable con una gran puesta en escena, coreografías espectaculares y un repaso por los mayores éxitos de su carrera.

Aunque Shakira suele hacer ligeros cambios en cada país, se espera que interprete un repertorio de más de 20 canciones, entre clásicos y nuevos temas.

Los conciertos de Shakira en Lima han generado gran expectativa entre sus seguidores. Conoce todos los detalles aquí.

¿Cuándo y dónde son los conciertos de Shakira en Lima?

En el día de su primer concierto en Lima en febrero de este año, Shakira ingresó a una clínica local. Según los primeros reportes, la cantante acudió durante la madrugada debido a una presunta gastritis.

Un equipo de RPP llegó hasta los exteriores de la Clínica Delgado y comprobó que los vehículos que trasladaron a la cantante desde el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez a su llegada a Perú se encontraban estacionados fuera del centro médico. “Estoy muy triste de no poder subir al escenario, he estado con una gran emoción e ilusión para reencontrarme con mi querido público peruano”, escribió la cantante.

Por ese motivo, la cantante decidió programar el show para tres fechas: sábado 15, domingo 16 y martes 18 de noviembre. Los tres se realizarán en el Estadio Nacional.

Horarios de los conciertos de Shakira en Lima

Tal y como se había previsto en su concierto que iba a ser en febrero de este año, es probable que se repitan los horarios para sus tres presentaciones en Lima:

4 p.m.: apertura de puertas

8:15 p.m.: inicio del concierto de Shakira

Fechas confirmadas de la gira de Shakira en Latinoamérica

15 de noviembre: Estadio Nacional, Lima (Perú)

16 de noviembre: Estadio Nacional, Lima (Perú)

de noviembre: Estadio Nacional, Lima (Perú) 18 de noviembre: Estadio Nacional, Lima (Perú)

de noviembre: Estadio Nacional, Lima (Perú) 22 de noviembre: Estadio Nacional, Santiago (Chile)

28 de noviembre: Estadio Ueno La Nueva Olla, Asunción (Paraguay)

3 de diciembre: Estadio Centenario, Montevideo (Uruguay)

8 de diciembre: Estadio Velez Sarsfield, Buenos Aires (Argentina)

¿Cuál será el setlist de Shakira en Lima?

La fuerte Girl Like Me Las de la intuición / Estoy Aquí Empire / Inevitable Te felicito TQG Don’t Bother Acróstico Copa Vacía / La bicicleta / La tortura Hips Don’t Lie Chantaje Monotonía Addicted to you / Loca Soltera Cómo dónde y cuándo Última Ojos así Pies descalzos, sueños blancos Antología Poem to a horse Objection Suerte Waka Waka (Esto es África)

Mapa de ingreso a los conciertos de Shakira en Lima

Estos son los accesos para los tres conciertos de Shakira en el Estadio Nacional.

Campo A

Puerta 27 (izquierda) y 33 (derecha)

Campo B

Puerta 18 y 9

Tribuna Norte

Puertas 12, 14 y 15

Tribuna Oriente 1 y 2

Puertas 26, 25, 24, 21, 20, 19

Tribuna Occidente 1 y 2

Puertas 1, 2, 3, 5, 6, 7 y 8

Recomendaciones para los conciertos de Shakira en Lima

Es preferible que asistas al concierto en taxi o servicio público

No lleves objetos de valor

Evita llevar mochila

No ingreses bebidas o alimentos ya que en el lugar los venderán

Carga contigo tu DNI

No compres entradas a revendedores

Ubica las salidas de emergencias ante cualquier eventualidad