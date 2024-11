Encuentran muerto a policía acusado del asesinato de Sheyla Cóndor

RPP pudo conocer que, alrededor de las 11:30 a.m., el suboficial fue encontrado en una habitación del hotel ‘Las Perlas’, en San Juan de Lurigancho.

La Policía Nacional encontró sin vida a Darwin Max Condori Antezana (25), suboficial que estaría implicado en el asesinato de Sheyla Mayumi Cóndor Torres (26), cuyo cadáver fue desmembrado y encontrado en un departamento de Comas.

RPP pudo conocer que, alrededor de las 11:30 a.m., el suboficial fue encontrado en una habitación del hotel ‘Las Perlas’, ubicado en la calle Las Perlas, en el distrito de San Juan de Lurigancho (SJL).

Los efectivos policiales trataron de auxiliar a Condori Antezana y, posteriormente, lo trasladaron hasta la clínica San Juan Bautista, donde se certificó el deceso del suboficial.

El caso

El cuerpo de Sheyla Mayumi Cóndor Torres fue hallado desmembrado dentro de una maleta en el condominio Torres Las Praderas en el distrito limeño de Comas. La joven era buscada por su familia desde el 13 de noviembre y, tres días después, el sábado 16, su cadáver fue encontrado en el dormitorio del departamento que le pertenece a Darwin Marx Condori Antezana.

Fue la noche del sábado 16 de noviembre cuando agentes de la Policía Nacional encontraron el cuerpo descuartizado de Sheyla Cóndor dentro de una maleta en el departamento de Darwin Condori, luego de que la madre de la víctima diera aviso a los agentes policiales tras conseguir pruebas de que su hija se encontraba en un inmueble en Comas.

Sonia Torres, madre de la víctima, primero se acercó a la comisaría de Santa Anita para realizar la denuncia de la desaparición de su hija, pero, según señaló, los policías se negaron a hacerlo. “Yo he pedido ayuda llorando a los policías, pero no me han hecho caso”, contó a RPP.

La mujer no se resignó y continuó investigando el paradero de su hija. Fue así cómo logró acceder a la cuenta de WhatsApp de la joven, donde logró leer una conversación con Darwin Condori en la que coordinó un encuentro en un condominio en Comas. Con esos datos, la madre volvió a la comisaría de Santa Anita, pero la policía se habría negado a hacer su trabajo.

Luego, Sonia Torres se dirigió a la comisaría de Santa Luzmila, en Comas, donde -tras mucha insistencia- logró realizar la denuncia de la desaparición de su hija. Posteriormente, la madre y unos agentes policiales se movilizaron hacia el condominio para buscar a Sheyla.

La noche del sábado 16 de noviembre la madre ingresó al departamento y encontró los restos del cuerpo de su hija. Fue así que la Fiscalía ordenó el levantamiento del cadáver descuartizado que estaba dentro de una maleta.

Los restos de Sheyla Condor Torres fueron trasladados a la Morgue de Lima. Su familia exigía justicia y la máxima sanción para Darwin Condori, quien ha sido encontrado sin vida.

Mientras tanto, la madrugada de este martes 19 de noviembre, las seis personas detenidas de forma preliminar por estar presuntamente implicadas en el crimen de Sheyla Mayumi Cóndor Torres, fueron liberadas por orden del Ministerio Público.

En tanto, los restos de Sheyla Cóndor fueron trasladado a la provincia de Tarma, en la región Junín, para recibir cristiana sepultura.

En comunicación con RPP, la madre de la víctima, Sonia Torres Vivanco, reveló que el cuerpo de su hija viene siendo trasladado por vía terrestre al caserío de Janco, en el distrito de Huasahuasi.