Una adulta mayor murió al incendiarse su casa en San Juan de Lurigancho

Una adulta mayor murió al incendiarse su casa, ubicada en la calle Osa Mayor, en la urbanización Santa Elizabeth, en el distrito limeño de San Juan de Lurigancho (SJL), al este de la capital.

La señora, identificada como Luz Guevara Guevara (68), se movilizaba en silla de ruedas, por lo que no pudo escapar de su vivienda, perdiendo la vida trágicamente.

Hasta cuatro unidades del Cuerpo de Bomberos acudieron a atender la emergencia, reportada al promediar las 12:40 a.m. de este miércoles, según consigna la página web de la institución.



Incendio en investigación

Las versiones preliminares apuntan a que el incendio se produjo en la habitación de la adulta mayor, expandiéndose rápidamente a la sala del predio.

Luz Guevara Guevara vivía junto con su hija, quien sí pudo escapar, pero no pudo hacer nada por salvar a su madre.

Los vecinos contaron que la anciana era de condición humilde y se dedicaba a vender golosinas para poder generar ingresos.

Al cierre de esta nota, el incendio ya había sido controlado, por lo que se procederá con las investigaciones, para determinar las causas del fuego.

