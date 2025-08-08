Últimas Noticias
Vecinos de SJL advierten a delincuentes con pancartas que serán linchados: "El barrio se respeta"

Wendy Milla Loo

por Wendy Milla Loo

·

Los residentes del barrio 2 y Medio han colocado pancartas en sus calles para advertir a los delincuentes que, si son encontrados realizando actos delictivos, tomarán la justicia en sus propias manos.

Lima
00:00 · 01:30
Según manifestó un vecino, la presencia policial es escasa en la zona.
Según manifestó un vecino, la presencia policial es escasa en la zona. | Fuente: RPP

Los vecinos del barrio de 2 y Medio, ubicado en el distrito de San Juan de Lurigancho (SJL), se han mostrado cansados de los constantes robos a sus casas, arrebatos de celulares por sujetos a bordo de motocicletas y otros hechos delincuenciales.

Ante ello, los residentes han colocado pancartas en los ingresos de sus calles para advertir a los delincuentes que, si son capturados realizando actos delictivos, serán linchados.

“Ratero, si te agarramos, no vas a ir a la comisaría, te vemos a linchar. Nosotros no llamamos a la policía, ni serenazgo. El barrio 2 y Medio se respeta”, es el mensaje que se lee en una de las pancartas.

Son al menos 30 familias las que han tomado esta decisión ante la inseguridad ciudadana que se vive en la zona.

En diálogo con RPP, uno de los vecinos ha manifestado que dos viviendas del barrio han sufrido robos. Asimismo, advirtió que los vehículos de los delincuentes también sufrirán las consecuencias si son atrapados en flagrancia.

“Dos casas de dos vecinos han sido asaltadas. También, una vecinita, una jovencita le robaron. Prácticamente le hicieron de todo: la han arrastrado, le han tirado con el cacho de la pistola y se han ido. […] Acá no vamos a permitir ni policía ni serenazgo. Nosotros mismos vamos a tomar los toros por las astas. A delincuentes que chapemos, vamos a poner un tronco en el medio de la pista, en la cual ahí los vamos a castigar. Y si viene con moto, venga con vehículo, igual se lo vamos a quemar”, señaló.

Presencia policial es escasa en la zona

Según manifestó el vecino, la presencia policial es escasa en la zona, pese a que le corresponde a la Comisaría PNP Santa Elizabeth realizar patrullajes constantes en el área.

Asimismo, el residente señaló que lo mismo sucede con los serenos del distrito. De acuerdo con lo que manifestó, estos no acuden ante los llamados de los vecinos cuando son víctimas de hechos delictivos.

