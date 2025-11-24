Pasajeros exigen seguridad tras ataque a combi de 'Los Rojitos': "Tenemos hijos pequeños y andamos con temor"

Una pasajera manifestó que no hay presencia de policías ni de miembros del Ejército en los paraderos. | Fuente: RPP

Los pasajeros que a diario se movilizan en vehículos de transporte público en la zona de Pamplona Alta, en el distrito limeño de San Juan de Miraflores (SJM), han mostrado su preocupación y temor a subirse a estas unidades. Ello tras el ataque a balazos que sufrió la noche del domingo una combi de la empresa San Pedro, conocido como ‘Los Rojitos’, que dejó a dos personas heridas.

En diálogo con RPP, una madre de familia manifestó sentirse asustada no solo de abordar las unidades de ‘Los Rojitos’, sino también vehículos de otras empresas de transporte público, pues -aseguran- que estas también son víctimas de las bandas criminales.

“Sentimos miedo al subir a los carros, nos da miedo que nos vaya a pasar algo. Mira lo que pasó ayer. Y no solamente son ellos, […] están extorsionando a varias rutas. Ya tenemos temor, tenemos nuestros hijos pequeños y andamos con temor, con miedo”, indicó.

Asimismo, la mujer manifestó que no hay presencia de policías ni de miembros del Ejército en los paraderos. “No hay policías en ningún paradero”, acotó.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

‘Los Rojitos’ paralizan sus actividades

Más de 35 combis de la empresa de transportes San Pedro no han salido a trabajar este lunes luego de que una de sus unidades fuera atacada a balazos.

Una de las cobradoras manifestó que sus compañeros se sienten asustados tras el reciente ataque. Asimismo, señaló que el gerente de la empresa de transportes aún no se ha reunido con ellos.

“No hemos salido a trabajar ahorita por miedo. Ustedes saben muy bien que estamos pasando por una situación de amenazas y todo eso de la extorsión. Por eso es que no estamos saliendo a trabajar. No hay ni una solución. Tampoco el gerente no viene a darnos la cara, a ayudar. La verdad estamos a la deriva, estamos olvidados”, indicó.

Asimismo, los transportistas han manifestado que, tras el ataque, los mensajes extorsivos y amenazas no han cesado. Según sus declaraciones, los delincuentes continúan mandándoles mensajes y realizando llamadas para exigirles el pago de cupos.

'Los Rojitos' paralizan sus actividades. | Fuente: RPP

Ataque dejó dos heridos

Este domingo, dos delincuentes a bordo de una motocicleta atacaron a balazos una combi de la empresa de transporte San Pedro cuando cubría su ruta habitual entre San Juan de Miraflores y Villa El Salvador.

El atentado se produjo en la zona de Pamplona, a la altura del paradero Capilla, en el distrito de SJM. La unidad había salido apenas minutos antes de su paradero inicial y se encontraba llena de pasajeros en el momento del ataque.

Según información policial, dos personas que viajaban en la parte posterior del asiento del conductor resultaron gravemente heridas y fueron trasladadas al área de emergencia del Hospital María Auxiliadora. En tanto, la conductora del vehículo, una mujer, salió ilesa pese a los múltiples impactos de bala.

Al cierre de esta nota, los propios transportistas de ‘Los Rojitos’ han manifestado que los pasajeros heridos continúan hospitalizados.