Combis de 'Los Rojitos' paralizan sus actividades tras ataque a balazos: "No hemos salido a trabajar por miedo"

Más de 35 combis de la empresa de transportes San Pedro, conocida como ‘Los Rojitos’, no han salido a trabajar este lunes luego de que una de sus unidades fuera atacada a balazos la noche del domingo, en la zona de Pamplona, en el distrito limeño de San Juan de Lurigancho (SJL).

En diálogo con RPP, una de las cobradoras ha manifestado que ella y sus compañeros se sienten asustados tras el reciente ataque. Asimismo, señaló que el gerente de la empresa de transportes, que cubre la ruta San Juan de Miraflores (SJM) – Villa El Salvador (VES), aún no se ha reunido con ellos.

“No hemos salido a trabajar ahorita por miedo. Ustedes saben muy bien que estamos pasando por una situación de amenazas y todo eso de la extorsión. Por eso es que no estamos saliendo a trabajar. No hay ni una solución. Tampoco el gerente no viene a darnos la cara, a ayudar. La verdad estamos a la deriva, estamos olvidados”, indicó.

Asimismo, los transportistas han manifestado que, tras el ataque, los mensajes extorsivos y amenazas no han cesado. Según sus declaraciones, los delincuentes continúan mandándoles mensajes y realizando llamadas para exigirles el pago de cupos.

Ataque dejó dos heridos

Este domingo, dos delincuentes a bordo de una motocicleta atacaron a balazos una combi de la empresa de transporte San Pedro cuando cubría su ruta habitual entre SJM y VES.

El atentado se produjo en la zona de Pamplona, a la altura del paradero Capilla, en el distrito de San Juan de Miraflores. La unidad había salido apenas minutos antes de su paradero inicial y se encontraba llena de pasajeros al momento del ataque.

Según información policial, dos personas que viajaban en la parte posterior del asiento del conductor resultaron gravemente heridas y fueron trasladadas al área de emergencia del Hospital María Auxiliadora. En tanto, la conductora del vehículo, una mujer, salió ilesa pese a los múltiples impactos de bala.

Asimismo, los familiares de los trabajadores señalaron que la empresa San Pedro de Pamplona era víctima de extorsión desde hace varios meses. Los criminales exigían pagos mensuales que, según los testimonios, oscilaban entre S/ 15 000 y S/ 20 000 para permitir que las unidades operen sin ataques.