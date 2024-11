Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Actualidad Falta de regulación ha permitido avance de minería ilegal en Cajamarca y Amazonas, dice vicario apostólico de Jaén

El monseñor Alfredo Vizcarra, vicario apostólico de Jaén, alertó sobre el aumento de actividades de minería ilegal en esta provincia, así como en Cajamarca, San Ignacio (región Cajamarca) y Condorcanqui, en Amazonas, y manifestó su disconformidad por la poca regulación de las autoridades frente a esta problemática.

"Lo que está sucediendo acá es porque no hay una regulación (…) En las tres provincias está presente la minería ilegal, prácticamente en todos los distritos. Es impresionante. Esto es una copa que comenzó desde el año, desde este año, quizás incluso desde fines del año pasado", precisó.

En diálogo con RPP, Vizcarra mencionó que estas actividades vienen contaminando el medio ambiente y perjudicando las actividades agrícolas.

"Es impresionante ver el río Chinchipe, que este río en la época seca, y estamos en una sequía tremenda, es otro mal que nos está aquejando, en estas épocas de sequía, el río es cristalino, pero ahora es un río marrón, y es el río que desemboca en el río Marañón", manifestó.

Ante este escenario, sostuvo estar en contra de la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) que permitiría a los mineros ilegales seguir con estas actividades, pues estas afectarían una "actividad fundamental" en la ciudad, como lo es la agricultura.

"La actividad fundamental aquí es la agricultura. El café es el producto bandera de los campesinos en esta zona y es uno de muy buena calidad. Entonces, la presencia de la explotación minera aquí lo que traerá es un perjuicio para la actividad agrícola de la producción del café, por ejemplo", refirió.

Enfrentamientos en frontera con Ecuador

Vizcarra informó que el último miércoles, un trabajador falleció mientras trabajaba en una de estas mineras ilegales, tras sufrir el impacto de una roca en la cabeza mientras laboraba en un socavón.

Asimismo, remarcó que en zonas fronterizas con Ecuador se han reportado enfrentamientos entre mineros ecuatorianos y peruanos, lo que obligó la intervención de la Policía Nacional y el Ejército ecuatoriano. Por ello, no descartó la presencia de mineros ilegales provenientes de dicho país en suelo peruano.

"Estando en la frontera, es bien difícil de poder decirlo así abiertamente, pero ¿cuál es el límite? ¿En qué momento han pasado del límite del lado ecuatoriano hacia el lado peruano? El hecho es que ha habido tensión, ha habido enfrentamiento", afirmó.

"No hay una regulación, no hay autoridades que puedan decir que esto no se puede hacer. Tampoco hay una especie de acuerdo social, porque aquí se podría intervenir mucho mejor y más en la agricultura. Esta es una zona con mucho potencial agrícola", agregó.