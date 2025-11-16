SJM: un hombre murió tras violento ataque a la combi en la que viajaba

La víctima falleció cuando era trasladado al Hospital María Auxiliadora. | Fuente: RPP

Un hombre murió la noche del último sábado cuando la combi en la que se transportaba fue atacada a balazos en la zona de La Rinconada, en el distrito limeño de San Juan de Miraflores (SJM).

Según testigos, el atentado se produjo minutos después de las 7:00 p.m. cuando la combi se detuvo a dejar pasajeros. Fue en este momento que sicarios a bordo de una motocicleta apuntaron contra el conductor, quien, al percatarse de los delincuentes, se agachó para no ser alcanzado por las balas.

Sin embargo, el hombre no pudo evitar los disparos y falleció cuando era trasladado al Hospital María Auxiliadora.

El general PNP Adolfo Valverde indicó a RPP que, tras cometer el ataque, los sicarios se dieron a la fuga, pero ya trabajan en su identificación.

“En la zona de Pamplona Alta un sujeto estaba esperando que pasara una combi y, supuestamente, al detenerse a bajar un pasajero, este sujeto dispara contra la combi, impactando a un pasajero que se encontraba en el lugar. Inmediatamente, sucedió la fuga. Desde que sucedió el hecho, hemos comenzado a accionar [y] hecho operativos de control de identidad”, indicó.

Asimismo, Valverde informó que el conductor de la unidad fue interrogado y procederán a hacer lo mismo con los representantes de la empresa de transportes para determinar si se trata de un nuevo caso de extorsión.

El ataque se produjo en medio del estado de emergencia vigente. Asimismo, el caso viene siendo investigado por la Depincri de San Juan de Miraflores.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Presunto caso de extorsión

De acuerdo con los vecinos de la zona, la empresa de transportes público a la que pertenece la unidad atacada estaría recibiendo amenazas. Asimismo, según los residentes, la Policía Nacional estaba al tanto de ello, por lo que exhortaron a las autoridades a fortalecer las acciones de patrullaje en el lugar.