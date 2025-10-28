San Juan de Miraflores: sujetos atacaron a balazos combi con pasajeros

Dos personas a bordo de una motocicleta realizaron al menos cinco disparos contra una combi de la empresa San Genaro, cuando circulaba con pasajeros por la zona de Pamplona Alta, a dos cuadras del cementerio Señor de los Milagros, en el distrito limeño de San Juan de Miraflores.

El conductor de la unidad que cubre la ruta Chorrillos-Pamplona relató en RPP que los atacantes lo venían siguiendo desde una cuadra atrás antes de abrir fuego.

“Ellos ya una cuadra atrás me ‘marcaron’, dieron la vuelta y me pasaron. De regreso, cuando estaban bajando los pasajeros, desde unos cinco metros, comenzaron a disparar”, manifestó el chofer identificado solo como Christian.

Asimismo, aseguró que la empresa ya había recibido amenazas un mes antes, lo que reforzaría la hipótesis de que se trataría de un ataque relacionado a la extorsión.

Este, además, sería el segundo atentado contra la empresa de transportes. El primero ocurrió hace tres años y dejó herido al dueño de una de las unidades, quien decidió abandonar el rubro tras ese hecho.

“Yo soy estudiante de farmacia, me falta un año para terminar. Cuando acabe dejo el transporte”, expresó Christian, quien teme por su seguridad y la de sus pasajeros.

De acuerdo con versiones de los propios trabajadores, el ataque de este martes se habría producido luego de que los dirigentes de la empresa se negaran a pagar el ‘cupo’ exigido por presuntos extorsionadores.

Efectivos policiales de la comisaría de Pamplona Alta 2, ubicada a pocos minutos del lugar del atentado, llegaron a la zona para realizar las diligencias correspondientes y recoger testimonios de los testigos