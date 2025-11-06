Últimas Noticias
Un hombre fue asesinado dentro de su camioneta en San Juan de Miraflores

Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

La víctima fue interceptada por un sujeto desconocido, que le disparó múltiples veces, informó el comandante general de la PNP, Óscar Arriola.

Lima
00:00 · 01:39
El crimen ocurrió en el asentamiento humano Primero de Junio.
El crimen ocurrió en el asentamiento humano Primero de Junio. | Fuente: RPP / Jesús Ortiz

Las calles de Lima, nuevamente teñidas de sangre. Un hombre fue asesinado a balazos dentro de su camioneta en la calle 7, en el asentamiento humano Primero de Junio, en el distrito limeño de San Juan de Miraflores (SJM).

Según fuentes policiales consultadas por RPP, la víctima llegó a este lugar para una reunión, tras lo cual abordó su vehículo para retirarse. Es en ese momento que aparece un sujeto desconocido, que le disparó a sangre fría.

“Él venía esporádicamente. Una de esas visitas que ha hecho es el día de hoy (ayer). Del inmueble que él ha estado, ha salido, ha encendido su vehículo. Le han abierto la tranquera y, en ese preciso momento, aparece una persona. Le ha descerrajado por lo menos unos diez disparos”, declaró el comandante general de la PNP, Óscar Arriola.

El hombre, gravemente herido, fue trasladado de emergencia a un centro de salud cercano, pero los médicos no pudieron hacer nada por salvarle la vida.

La PNP investiga este feroz crimen.
La PNP investiga este feroz crimen. | Fuente: RPP / Jesús Ortiz

Crimen en investigación

Agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar y acordonaron la escena del crimen, donde aún permanece la camioneta de la víctima mortal, identificada como Manuel Alejandro Chirinos Cabellos (38).

Fuentes de la investigación indicaron que el hombre era un trabajador de construcción civil en la región Tumbes, por lo que se maneja la hipótesis de que el móvil del homicidio es un ajuste de cuentas.

