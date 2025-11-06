Un hombre fue asesinado dentro de su camioneta en San Juan de Miraflores

El crimen ocurrió en el asentamiento humano Primero de Junio. | Fuente: RPP / Jesús Ortiz

Las calles de Lima, nuevamente teñidas de sangre. Un hombre fue asesinado a balazos dentro de su camioneta en la calle 7, en el asentamiento humano Primero de Junio, en el distrito limeño de San Juan de Miraflores (SJM).

Según fuentes policiales consultadas por RPP, la víctima llegó a este lugar para una reunión, tras lo cual abordó su vehículo para retirarse. Es en ese momento que aparece un sujeto desconocido, que le disparó a sangre fría.

“Él venía esporádicamente. Una de esas visitas que ha hecho es el día de hoy (ayer). Del inmueble que él ha estado, ha salido, ha encendido su vehículo. Le han abierto la tranquera y, en ese preciso momento, aparece una persona. Le ha descerrajado por lo menos unos diez disparos”, declaró el comandante general de la PNP, Óscar Arriola.

El hombre, gravemente herido, fue trasladado de emergencia a un centro de salud cercano, pero los médicos no pudieron hacer nada por salvarle la vida.

