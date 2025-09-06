SMP: centro de salud de Condevilla sigue operando, pero continúa temor ante posible cierre

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Pacientes y vecinos esperan en fila recibir atención en el centro de salud de Condevilla, ubicado en el distrito limeño de San Martín de Porres (SMP), que continúa atendiendo con normalidad, pero aún existe temor de un posible cierre, lo que perjudicaría a aproximadamente 22 000 personas.

En diálogo con RPP, los pacientes se mostraron preocupados ante la posibilidad de que este centro deje de atender, ya que -aseguraron- no tendrían un lugar cercano donde puedan recibir atención médica ante una emergencia.

"Sí han atendido, el personal médico no se ha metido en este tema. Ellos están cumpliendo con sus horas de trabajo, están atendiendo normal. Pero mire cómo es la necesidad de este puesto de salud, que la gente está desde las cuatro de la mañana haciendo cola, porque si venimos más tarde, ya no hay atención. No alcanzamos los cupos", dijo una vecina.

"De acá a 20 cuadras hay una zona que se llama Los Libertadores. Allá tendríamos que ir. Otros dicen en la avenida Perú. ¿Usted cree que un puesto de salud de aquellos va a recibir a los 22 000 [pacientes]?", agregó.

En este centro de salud, los vecinos cuentan con 14 especialidades y usualmente asisten niños y adultos mayores, no solamente de la segunda etapa de Condevilla, sino también de zonas aledañas, como 10 de Febrero y 9 de Octubre, entre otras.

Cabe mencionar que el posible cierre del centro médico se debe a un litigio entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud.