Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Domingo 7 de agosto | "El que no renuncia a todos sus bienes no puede ser discípulo mío"
EP 1071 • 11:59
RPP Data
RPP Data
Informes de Essalud revelan que tiempo de espera por citas médicas aumentó en 2025 ¿Cuáles son los motivos?
EP 290 • 03:48
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Fiscales ratifican que requieren 81 millones de soles de presupuesto
EP 1863 • 14:16

SMP: centro de salud de Condevilla sigue operando, pero continúa temor ante posible cierre

SMP: pacientes de centro de salud de Condevilla están preocupados tras eventual desalojo
SMP: pacientes de centro de salud de Condevilla están preocupados tras eventual desalojo | Fuente: RPP
Ernesto Astonitas

por Ernesto Astonitas

·

Vecinos y pacientes comentaron a RPP que el centro de salud continúa en operaciones, pero aun persiste el temor del cierre, debido a un litigio entre los Ministerios de Salud y Educación.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!
Lima
00:00 · 02:05

Pacientes y vecinos esperan en fila recibir atención en el centro de salud de Condevilla, ubicado en el distrito limeño de San Martín de Porres (SMP), que continúa atendiendo con normalidad, pero aún existe temor de un posible cierre, lo que perjudicaría a aproximadamente 22 000 personas

En diálogo con RPP, los pacientes se mostraron preocupados ante la posibilidad de que este centro deje de atender, ya que -aseguraron- no tendrían un lugar cercano donde puedan recibir atención médica ante una emergencia.

"Sí han atendido, el personal médico no se ha metido en este tema. Ellos están cumpliendo con sus horas de trabajo, están atendiendo normal. Pero mire cómo es la necesidad de este puesto de salud, que la gente está desde las cuatro de la mañana haciendo cola, porque si venimos más tarde, ya no hay atención. No alcanzamos los cupos", dijo una vecina.

"De acá a 20 cuadras hay una zona que se llama Los Libertadores. Allá tendríamos que ir. Otros dicen en la avenida Perú. ¿Usted cree que un puesto de salud de aquellos va a recibir a los 22 000 [pacientes]?", agregó.

En este centro de salud, los vecinos cuentan con 14 especialidades y usualmente asisten niños y adultos mayores, no solamente de la segunda etapa de Condevilla, sino también de zonas aledañas, como 10 de Febrero y 9 de Octubre, entre otras. 

Cabe mencionar que el posible cierre del centro médico se debe a un litigio entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud

Te recomendamos

Informes RPP

Crisis en ANIN: Proyectos detenidos, empleos perdidos y regiones en alerta

La Autoridad Nacional de Infraestructura, conocida como ANIN, se ha quedado sin fondos y varias de sus obras han quedado en el aire. Proyectos claves en Lambayeque y Cusco están paralizados, poniendo en riesgo a miles de familias y retrasando servicios de salud. ¿Qué consecuencias trae esta parálisis y cómo piensa resolverse? Escuchemos el informe.
Informes RPP
Informes RPP
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
San Martín de Porres Condevilla posta médica SMP

Más sobre Lima

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA