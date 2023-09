SMP: comerciantes del Mercado de Caquetá se niegan a utilizar limón Tahití por ser de baja calidad

Lima "Yo no vendo Tahití. No es bueno, nosotros nunca hemos trabajado con ese limón porque no es bueno, no tiene ácido", afirmó uno de los comerciantes.

Comerciantes del Mercado de Caquetá, ubicado en el distrito de San Martín de Porres, expresaron su intención de no ofrecerle al público el limón Tahití en reemplazo del sutil, al considerarlo de baja calidad.

Vendedores de este importante centro de abastos indicaron en la Rotativa del Aire que este producto, proveniente de distintas regiones de la selva peruana, no reúne las cualidades del limón sutil al tener un sabor más dulce que ácido.



"Yo no vendo Tahití, puro norte. Algo de 8 soles lo están vendiendo. No es bueno, nosotros nunca hemos trabajado con ese limón porque no es bueno, no tiene ácido", afirmó uno de los comerciantes.

Indicó, también, que el precio del limón sutil o norteño ronda en este mercado entre 12 y 15 soles.

SMP: comerciantes del Mercado Caquetá se niegan a vender limón Tahití | Fuente: RPP

¿Por qué sube el limón?

Como se sabe, el costo del limón se elevó exponencialmente en los mercados a nivel nacional, subiendo más del triple en los últimos tres meses.

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el alza en el precio del limón se da por una menor producción del producto debido a que las fuertes lluvias en las regiones del norte impidieron la floración en miles hectáreas.

El limón es un cultivo permanente, el cual se siembra y cosecha todo el año, pero entre los meses de enero y junio se acumula el 60% de la producción nacional.

Cabe mencionar que las principales regiones productoras de limón son Piura, Lambayeque, Tumbes, Loreto y Ucayali.

¿Cuánto bajaría el precio?

El director de estadística y evaluación de políticas del Midagri, Christian Garay, señaló recientemente a un diario local que tendríamos que esperar hasta noviembre para ver una caída en los precios del limón.

El funcionario precisó al diario Gestión que se debe espera a la temporada alta del limón para su cosecha en la zona norte, la cual se produce desde noviembre y en la época del verano.

Por su parte los productores de Tumbes también han comentado que esta baja producción se irá regularizando desde fin de año.

"Sí habrá, pero no en tanta cantidad. A partir del mes de noviembre o diciembre (...) ya podremos tener limón", dijo Juan Arica Lavalle, presidente del comité de productores de limón Sagrado Corazón en Tumbes.

Aunque han asegurado que no habrá escasez total del limón, sí se indica que este producto va a seguir caro en las siguientes semanas.