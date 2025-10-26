SMP: más de 70 celulares, relojes, armas blancas y droga fueron incautados en vivienda durante operativo

La intervención se realizó en una vivienda ubicada en SMP. | Fuente: RPP

Más de 70 celulares incautados que habrían sido robados, relojes, tables, laptops y armas blancas fueron encontrados en un inmueble durante un operativo de recuperación de espacios públicos, en el barrio de Barboncito, ubicado en la calle Salvador, en la cuadra tres del jirón Barranquilla, en San Martín de Porres (SMP).

La intervención estuvo a cargo de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (Dirincri), a través de la Dirandro, según informó el general Manuel Lozada, jefe de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (Dirnic).

“La Dirección Nacional de Investigación Criminal a través de la Dirección Antidrogas ha ejecutado en este lugar un operativo contra la microcomercialización de drogas. Al momento de ingresar en el predio, se halló en el interior 77 teléfonos, 77 relojes, tablets laptops, más de 10 armas blancas, droga y una cacerina con munición”, señaló el alto mando.

Entre los delitos imputados contra los que resulten propietarios de los objetos hallados en el inmueble se encuentran receptación contra el patrimonio, contra la salud pública y extorsión.

De acuerdo con la PNP, en la vivienda, vivía un hombre que cursaría prisión domiciliaría; sin embargo, no fue hallado en el inmueble en el momento de la intervención.

Vecinos agradecieron la recuperación del espacio público. Fuente: RPP

Testimonios de los vecinos

Por su parte, los vecinos han manifestado que el predio se encontraba invadido por basura y material reciclado desde hace 15 años. En esa línea, se mostraron agradecidos por la recuperación del espacio público.

Asimismo, la PNP realiza las investigaciones para hallar el paradero de la persona que habría tenido bajo su pertenencia los artículos que fueron incautados.